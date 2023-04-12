Армія України за один-два тижні влаштує прорив у Криму: полковник ЗСУ назвав сценарій

Коли засоби ураження сил оборони України опиняться на узбережжі Азовського і Чорного морів, Росія вже не зможе утримувати Крим, вважає Сергій Грабський.

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ЗСУ швидко просунуться в Криму, якщо агресор Росія втратить контроль над підступами до півострова - Грабський / Колаж GoogleMaps, 93 ОМБр

Якщо війська країни-агресора Росії втратять контроль над підступами до Джанкою, армія України здійснить прорив у Криму, який дозволить їй максимум за 1-2 тижні дійти до мису Херсонес і вийти на Керченський півострів. Ситуація для окупантів погіршиться, коли військова техніка ЗСУ опиниться на узбережжі Чорного та Азовського морів. Про це заявив полковник запасу, військовий експерт Сергій Грабський.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що у російських окупантів немає шансів на утримання захопленого Криму. Україна вже завдає ударів по півострову, а з виходом ЗСУ до узбережжя Азовського і Чорного морів ситуація для ворога лише погіршиться.

"У Росії немає жодних шансів утримати захоплений Кримський півострів. Ми вже наносимо удари по Криму – прилітає до Севастополя, Феодосії, Джанкоя та інших міст. Ситуація для російських військ погіршиться, коли наші вогневі засоби опиняться на узбережжі Азовського та Чорного морів. Ми суттєво посилимо здатність нанесення ударів по Криму.", - зазначив експерт.

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За його словами, в Криму може повторитися ситуація за аналогією з правобережжям Херсонської області, коли агресор Росія змушена була вивести свої війська.

"Умовно кажучи, операцію щодо Криму можна порівняти зі звільненням правобережжя Херсонщини. Там ми послідовно знищували всі виявлені військові об'єкти противника і змусили його відступати. Так само буде і в Криму, причому на півострові ЗСУ буде навіть легше, тому що про всі об'єкти противника інформація нам вже відома. Є уявлення подальшого розвитку ситуації", - пояснив він.

Також експерт додав, що якщо противник втратить контроль над підступами до Криму, ЗСУ за один-два тижні прорвуться до мису Херсонес і вийдуть до Керченського півострова.

"Якщо противнику не вдасться утримати перешийки, що відкривають шлях до Джанкоя, ЗСУ знадобиться максимум 1-2 тижні, щоб дійти до мису Херсонес та вийти на Керченський півострів", - підкреслив Сергій Грабський.

Повернення Криму в Україну

Колишній командувач військами Сполучених Штатів в Європі Бен Ходжес раніше заявив, що звільнення армією України окупованого Криму змінить стратегічну ситуацію на фронті. Найерспективнішим варіантом для ЗСУ він бачить розсічення "сухопутного коридору" до захопленого Криму. Ходжес очікує на успішну операцію українських військ.

Заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга сказав, що Україна може піти на перемовини з агресором Росією після того як українські війська вийдуть до Криму. Пізніше чиновник уточнив, що це лише одна з можливих опцій.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає можливим сценарій звільнення Криму протягом 5-7 місяців. На його думку, у Москви немає ресурсів для утримання півострова. Перемовини можуть відбутися тільки в тому випадку, якщо РФ забере своїх окупантів з Криму.

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