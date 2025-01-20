Удар у тилу ворога: знищено локомотив РФ, що перевозив військові вантажі

Знищений локомотив використовувався в забезпеченні логістики російської окупаційної армії.

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У РФ спалили локомотив / Колаж: Главред, фото: скріншот

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18 січня було знищено локомотив 3M62У

Він забезпечував логістику окупаційної армії РФ

У трамвайному депо "Руч’ї" міста Санкт-Петербург країни-агресора РФ, у суботу, 18 січня, було знищено локомотив 3M62У.

Про це в Telegram повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України і публікує відповідні кадри.

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Зазначається, що знищений локомотив використовувався в забезпеченні логістики російської окупаційної армії.

"Вогонь знищив усю систему управління. Локомотив, який тягав залізницею російську зброю, боєприпаси та військову техніку, відновленню не підлягає", - підкреслюється в повідомленні ГУР.

Дивіться відео - у Санкт-Петербурзі спалили російський локомотив:

/ Скриншот

Раніше повідомлялося про те, що ГУР завдало потужних ударів у тилу РФ. Прямо на аеродромі згорів ворожий винищувач Су-30, розповіли у військовій розвідці.

Як повідомляв Главред, у тимчасово окупованому Севастополі вибухнув автомобіль, у який заклали саморобний вибуховий пристрій.

Нагадаємо, під Москвою застрелили 44-річного заступника командира Центру підготовки Сил спецоперацій Збройних сил РФ Микиту Кленкова. Офіцер ГРУ брав участь у війні проти України.

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Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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