Удар у тилу ворога: знищено локомотив РФ, що перевозив військові вантажі

Важливо:
- 18 січня було знищено локомотив 3M62У
- Він забезпечував логістику окупаційної армії РФ
У трамвайному депо "Руч’ї" міста Санкт-Петербург країни-агресора РФ, у суботу, 18 січня, було знищено локомотив 3M62У.
Про це в Telegram повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України і публікує відповідні кадри.
Зазначається, що знищений локомотив використовувався в забезпеченні логістики російської окупаційної армії.
"Вогонь знищив усю систему управління. Локомотив, який тягав залізницею російську зброю, боєприпаси та військову техніку, відновленню не підлягає", - підкреслюється в повідомленні ГУР.
Дивіться відео - у Санкт-Петербурзі спалили російський локомотив:
Раніше повідомлялося про те, що ГУР завдало потужних ударів у тилу РФ. Прямо на аеродромі згорів ворожий винищувач Су-30, розповіли у військовій розвідці.
Як повідомляв Главред, у тимчасово окупованому Севастополі вибухнув автомобіль, у який заклали саморобний вибуховий пристрій.
Нагадаємо, під Москвою застрелили 44-річного заступника командира Центру підготовки Сил спецоперацій Збройних сил РФ Микиту Кленкова. Офіцер ГРУ брав участь у війні проти України.
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