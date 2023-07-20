Юсов розповів, як в Кремлі всі рвали і метали після удару по Кримському мосту

Представник ГУР наголосив, що вибухи на Кримському мосту сталися не вперше і не востаннє.

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У ГУР розповіли про реакцію Кремля на вибухи на Кримському мосту / Колаж: Главред, фото: УНИАН, Telegram

Для російського диктатора Володимира Путіна друга атака на Кримський міст стала дуже болісною. Саме тому глава Кремля зробив те, що робить дуже рідко – вийшов на публіку із заявою. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телеканалу Freedom.

"Після вибуху на Кримському мосту у Кремлі всі рвали та метали, посипали голову попелом. Шукали крайніх", - розповів Юсов.

Представник ГУР стверджує, що додаткові заходи безпеки, такі як ППО і водолази, не були ефективними для захисту цієї конструкції. Він наголосив, що вибухи на мосту сталися не вперше і не востаннє.

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"Якщо говорити аналогіями з відомих казок, то кощеєва смерть – у яйці. Мабуть цей міст і є те саме яйце, яким дуже боляче вдарили під час останніх подій", - зазначив Юсов.

Також представник ГУР висловив свою особисту думку про те, що під час вибухів на мосту нібито загинули люди.

"Щодня окупанти та їх правлячий режим здійснюють теракти, масові напади та ракетні удари на українські міста, мирну інфраструктуру та мирних громадян. Щодня гинуть і зазнають поранень мирні громадяни. І це – цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах та військові злочини. Саме тому Україна захищає свою територію і проводить деокупацію, щоб захистити громадянське населення та вигнати вбивць та окупантів", - каже Юсов.

Він наголосив, що те, що роблять українські сили безпеки та оборони і те, що відбувається на окупованих територіях – це наслідки злочинів та рішення Путіна про повномасштабне вторгнення.

Удар по Кримському мосту

Як повідомляв Главред, вночі 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи та впав проліт. "Глава" окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту зупинено рух – сталася надзвичайна подія в районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю.

У ЗМІ зазначали, що атака на Кримський міст є спецоперацією СБУ і ВМС України. Улюблений міст Путіна нібито атакували за допомогою надводних дронів. Дійти до мосту було складно, але врешті-решт це вдалося зробити.

Військовий експерт, журналіс і спікер Генерального штабу ЗСУ в 2014-2017 рр. Владислав Селезньов розповів, як атака на Кримський міст вплине на логістику окупантів. За його словами, вибухи на Керченському мосту ніяк не вплинуть на постачання російського окупаційного угруповання, яке діє на півдні Запорізької та Херсонської областей.

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