В України є певна зброя, яка здатна спричиняти руйнування - Мусієнко

Мусієнко підкреслив, що Кримський міст дуже серйозно охороняється, і пройти таку оборону – це надскладне завдання.

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Мусієнко заявив, що в України є потужна зброя / Колаж: Главред, 1 ОБрСПН імені Івана Богуна, facebook.com/musiienkoua

На прикладі Керченського мосту усі побачили, що в України є певна зброя, яка здатна діставати і спричиняти руйнування. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Як зазначив Мусієнко, ця зброя може проходити багатоешелоновану оборону ворога. Бо Кримський міст дуже серйозно охороняється, і пройти таку оборону – це надскладне завдання. А тим паче ще й влучити та спричинити руйнування.

"Тобто ми вже це продемонстрували. І я думаю, що це – внутрішні сигнали, і до Міністерства стратегічних галузей промисловості, і до всіх, хто займається військовою політикою та оборонно-промисловою політикою дослухатись до цих слів, зробити висновки і пришвидшити виробництво. Тобто довести до логічного завершення ракетну програму, виробництво дронів, засобів радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, які будуть глушити сигнал ворожих дронів. Іншими словами, розвинути ті спроможності, які ми поки що маємо в задатках, до промислових масштабів з метою реалізації тих завдань, про які говорить головнокомандувач", - підкреслив керівник центру військово-правових досліджень.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Удар по Кримському мосту

Як повідомляв Главред, вночі 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи та впав проліт. "Глава" окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту зупинено рух – сталася надзвичайна подія в районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю.

Для російського диктатора Володимира Путіна друга атака на Кримський міст стала дуже болісною. Після вибуху на Кримському мосту у Кремлі всі рвали та метали, посипали голову попелом та шукали крайніх. Про це повідовив представник ГУР Андрій Юсов.

Військовий експерт, журналіс і спікер Генерального штабу ЗСУ в 2014-2017 рр. Владислав Селезньов розповів, як атака на Кримський міст вплине на логістику окупантів. За його словами, вибухи на Керченському мосту ніяк не вплинуть на постачання російського окупаційного угруповання, яке діє на півдні Запорізької та Херсонської областей.

Дивіться повне інтерв'ю Олександра Мусієнка спеціально для Главреда:

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