Десятки окупантів злетіли у повітря: у Маріуполі прогриміла потужна "бавовна"

Внаслідок потужних прильотів по позиціях російських окупантів у захопленому Маріуполі Донецької області знищено та поранено десятки росіян.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. При цьому він опублікував фото з наслідками "бавовни".
За його словами, "прильоти" в Маріуполі відбулися на військових складах окупантів РФ з боєкомплектом і ПММ.
При цьому був знищений танк, САУ і 2 БМП загарбників.
"50 окупантів у стані 200 або важкого 300", - додав Андрющенко.
Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Маріуполі в межах металургійного заводу імені Ілліча раптово загорілася приміщення, в якому розташувалася група російських військових окупантів. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він же виклав відповідне відео.
За його інформацією, за цією диверсією стоять учасники руху "Маріупольський опір".
"У Маріуполі горить приміщення розташування російських військових, розташоване на території ММК імені Ілліча. Маріупольський опір повідомляє про успішну диверсію з підпалу", - написав Андрющенко.
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