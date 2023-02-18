Лукашенко платить за відмову прямо воювати з Україною поглинанням Білорусі Росією - ISW

Дії Путіна в Білорусі показують, що амбіції глави держави-агресора вийшли за межі планів щодо окупації України, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Лукашенко підтвердив реалізацію Білоруссю 80% програм Союзної держави / Колаж скріншот YouTube

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко поступився суверенітетом республіки Росії в обмін на відмову від прямої участі у війні Москви проти Києва. Кремль, ймовірно, буде використовувати білоруські заводи для виробництва критично важливої військової техніки, а сама РБ готова запустити виробництво штурмовиків Су-25 для російських окупаційних військ. Дії глави Кремля Путіна показують, що його амбіції не обмежуються Україною. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що агресор Росія, ймовірно, буде використовувати військово-промислову базу Білорусі для ремонту своєї техніки, яка була пошкоджена на війні проти України. При цьому сам Лукашенко підтвердив готовність Мінська виробляти бойові літаки Су-25 для російських окупантів.

"Кремль може реквізувати білоруські заводи і переобладнати їх для виробництва критично важливої техніки, якої потребують російські військові", - зазначено у звіті.

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Крім того, аналітики відзначили, що Лукашенко особисто підтвердив реалізацію Білоруссю 80% з 28 програм так званої Союзної держави. Москва успішно чинить тиск на Мінськ.

"Лукашенко історично чинив опір реалізації програм інтеграції Союзної держави, затримуючи вирішення складних питань митної та податкової гармонізації як мінімум з 2019 року", - вважають в ISW.

На думку експертів, Лукашенко, схоже, платить за свою відмову безпосередньо воювати з Україною поки ще невеликими поступками, які він блокував роками.

Реалізація цих програм, за словами експертів, свідчить про успіх Росії в поглинанні Білорусі. За оцінкою ISW, Лукашенко, ймовірно, платить за свою відмову від більш серйозної вимоги Путіна щодо приєднання білоруських військ до вторгнення в Україну, роблячи невеликі поступки, які він роками блокував.

"Путін, швидше за все, доб'ється значних успіхів у відновленні сюзеренітету Росії над Білоруссю, незалежно від результату його вторгнення в Україну", - підкреслили в Інституті вивчення війни.

Погрози Лукашенка на адресу України

Білоруський невизнаний "глава держави" Олександр Лукашенко раніше вибухнув прямою погрозою воювати з Україною. Він, мовляв, готовий зробити такі дії з тому випадку, якщо "хоча б один солдат прийде на територію Білорусі".

Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що Путін знову змушує Лукашенка безпосередньо воювати з Україною. Сам Лукашенко намагається відмовитися. За словами Данілова, республіка вже давно окупована Росією.

Також Лукашенко "наїхав" на проросійський блок ОДКБ, який прямо не підтримав Росію у війні проти України. Мовляв, країни блоку "повинні визначитися" зі своєю позицією" і "цього від них вимагатиме час".

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Війна Росії проти України: