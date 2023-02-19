"Бавовна" в Донецьку: є попадання в "прокуратуру" і казарму окупантів

В результаті точних влучань під удар потрапила будівля "прокуратури ДНР".

"Бавовна" в Донецьку / скріншот

У неділю, 19 лютого, на території тимчасово окупованого Донецька були зафіксовані "прильоти".

В результаті "бавовни" пошкоджена казарма російських військових і "прокуратура ДНР". Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко в Telegram.

Він уточнив, що в результаті точних попадань під удар потрапила будівля "прокуратури" і гуртожиток, який військові РФ використовували в якості казарми.

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"Зверніть увагу при цьому на місце ураження. Зібрані ліжка, ніякого натяку на громадське життя", — зазначив радник міського голови Маріуполя.

Він також нагадав, що прильоти по розташуванню окупантів відбулися після ракетного удару РФ по Україні.

"Вчора смакувати запуски Калібрів по мирним містам України, а вже за 15 годин скиглити, що раптом якась бавовна завітала в російську казарму в центрі Донецька", - додав Андрющенко.

/ Скріншот

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині Російські окупанти влаштували перестрілку один з одним. Це сталося в ніч на понеділок, 6 лютого. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що причиною стрілянини міг бути алкоголь. Таким чином, алкоголь вже "став союзником опору", каже радник мера міста.

Раніше у Маріуполі партизани знищили російського загарбника з окупаційної адміністрації, ще один отримав поранення. В районі окупаційної адміністрації був підірваний автомобіль ВАЗ білого кольору, перефарбований в болотний камуфляж.

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