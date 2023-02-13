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Потужна "бавовна" У Маріуполі: у Мережі повідомляють про підрив окупантів разом зі складом боєприпасів

13 лютого 2023, 00:16
Повідомляється, що приліт був по будівлі колишньої школи, де окупанти облаштували своє розташування і склад боєприпасів.
Вибух у Мелітополі
У Маріуполі пролунали гучні вибухи / колаж фото Telegram, УНІАН (ілюстративне зображення)

Російські окупанти в Маріуполь Донецької області в паніці. На території міста пролунали потужні вибухи. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрущенко.

Вибухи сталися пізно ввечері 12 лютого.

"22:00 у Маріуполі бавовна. Однозначно вечір набуває нових барв", - написав він.

В Мережі з'явилася інформація про те, що приліт був по будівлі колишньої 3 школи в населеному пункті Нікольське. Там окупанти облаштували склад з боєприпасами та облаштували своє розташування.

Однак ця інформація неофіційна.

вибухи в Маріуполі
У Маріуполі пролунали гучні вибухи / скріншот

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині російські окупанти влаштували перестрілку один з одним. Це сталося у ніч на понеділок, 6 лютого. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що причиною стрілянини міг бути алкоголь. Таким чином, алкоголь уже "став союзником спротиву", каже радник мера міста.

Раніше у Маріуполі партизани знищили російського загарбника з окупаційної адміністрації, ще один отримав поранення. В районі окупаційної адміністрації був підірваний автомобіль ВАЗ білого кольору, перефарбований в болотний камуфляж.

Інші новини:

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