Вбивство у Німеччині двох українських баскетболістів: вироки отримали 4 людини

Двоє засуджених є громадянами Сирії, ще двоє - громадяни Німеччини.

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Один із загиблих українських баскетболістів (ліворуч) / колаж: Главред, фото: Федерація баскетболу міста Києва

Суд в Ессені (Німеччина) засудив до різних термінів тюремного ув'язнення чотирьох учасників нападу в лютому в Оберхаузені на українських баскетболістів Артема Козаченка та Володимира Єрмакова, які померли від ножових ран. Про це повідомив телеканал WDR.

Двоє засуджених є громадянами Сирії, ще двоє - громадяни Німеччини. Усі четверо - мігранти. Їх визнали винними у спільному подвійному вбивстві та засудили до восьми з половиною років позбавлення волі (двоє) і до 10 років в'язниці (ще двоє).

Слідство встановило, що ножові удари українцям наносив один із підозрюваних, німець турецького походження з Гельзенкірхена. Українські підлітки дістали поранення в груди та живіт.

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"Мотивів для злочину не було", це була "жага до стресу", зазначили в суді.

Прокуратура припускала, що міг бути "ксенофобський мотив" злочину, але він не підтвердився.

У матеріалах суду йдеться про те, що підозрювані "вже були відомі поліції за насильницькими злочинами", деякі з них вважалися "серйозними правопорушниками". У вироки включили й "інші злочини".

Вирок ще не набув чинності, адвокати обвинувачених подали апеляційну скаргу.

Що відомо про вбивство баскетболістів

Як повідомляв Главред, 10 лютого 2024 року на автобусній зупинці в Оберхаузені "загострилася суперечка між двома групами молоді", під час бійки четверо людей дістали ножові поранення. Правоохоронці затримали 15-річного німця турецького походження з Гельзенкірхена і 14-річного німця грецького походження з Херне, обидва вже неодноразово фігурували в кримінальних звітах.

11 лютого Федерація баскетболу Києва повідомила про смерть у Німеччині українського баскетболіста Єрмакова та госпіталізацію його друга Козаченка після того, як на них "напали з ножами на вулиці просто за те, що вони - українці". 20 лютого стало відомо, що помер і Козаченко. Міністерство закордонних справ України взяло розслідування вбивства під особливий контроль.

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