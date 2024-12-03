"Перемовини з РФ розпочалися": Трамп висуне конкретні умови Путіну - Клочок

Формальних перемовин поки що немає, але контакти вже встановлюються.

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Коли розпочнуться переговори України з РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Ключові тези:

Переговори з РФ фактично розпочалися

Трамп висуватиме Путіну конкретні умови щодо війни в Україні

Новообраний президент США Дональд Трамп під час свого президентства намагатиметься сприяти перемовинам, щоб зменшити рівень ескалації війни в Україні. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

Водночас, за словами голови Благодійного фонду, Трамп може вдатися і до загострення ситуації для того, щоб отримати потрібний для себе результат.

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На його думку, перемовини України та РФ щодо війни фактично вже почалися.

"Умови висунуті. Трамп уже може висувати Путіну конкретні умови, про які ми дізнаємося від нього після того, як політик офіційно обійме посаду президента США.", - розповів Клочок.

Він додав, що незабаром світ почує заяви від Кіта Келлога, якого Дональд Трамп висунув на посаду спеціального представника з питань України та Росії.

"Вони будуть схожі на його першу заяву про мир шляхом сили, але вже в більш категоричній формі. Також я не виключаю, що Келлог поїде з візитом до Європи, яка теж є учасником цих процесів. Ба більше, ще до вступу Трампа на посаду президента будуть поїздки Келлога до Росії та України.", - підкреслив Валерій Клочок.

Таким чином, формальних перемовин поки що немає, але контакти вже встановлюються.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Можливі плани Трампа щодо завершення війни в Україні - новини за темою

Секретар НАТО Марк Рютте повідомляв, новообраний президент США Дональд Трамп має розуміти, що Україні необхідна грамотна мирна угода. Штати зіткнуться зі "страшною загрозою" з боку Китаю, КНДР та Ірану, якщо Києву доведеться піти на поступки агресору Росії для завершення війни.

Як писав Главред з посиланням на британського історика і журналіста, Трамп готує резонансний план завершення війни. Він припустив, що за Трампа Україні можуть нав'язати домовленості, які передбачають збереження Росією контролю над окупованими територіями.

Нещодавно колишній радник 45-го президента США Трампа з національної безпеки Джон Болтон заявив, припинення вогню на чинній лінії фронту може стати неминучим сценарієм завершення розв'язаної Росією війни проти України. Дональд Трамп спробує знайти оптимальний варіант мирної угоди. Утім, угода напевно буде тимчасовою. До того ж Кремль не збирається зупинятися.

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Хто такий Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський та політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2022 року – керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога". З 2020 по 2022 рік співпрацював з незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу в цілому. З 2016 по 2018 рік – голова центрального виконавчого комітету всеукраїнської партії. З 2006 по 2016 рік – керівник прес-служби народного депутата, керівник прес-служби всеукраїнської партії. З 2010 року – дотепер – засновник, директор приватного підприємства. З 2005 по 2006 рік – головний консультант секретаріату депутатської фракції у Верховній Раді України ІV скликання. 2005 рік (з березня по жовтень) – начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю (прес-служба) Державної митної служби України, радник митної служби ІІІ рангу. З 2004 по 2005 роки – прес-секретар депутатської групи у Верховній Раді України ІV скликання. З 2003 по 2004 роки – інспектор відділу освіти районної державної адміністрації.

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