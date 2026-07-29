Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Україна втратила винищувач F-16 через нештатну ситуацію - що відомо

Руслана Заклінська
29 липня 2026, 21:51оновлено 29 липня, 22:31
google news Підпишіться
на нас в Google
Повітряні Сили ЗСУ повідомили про втрату зв'язку з винищувачем F-16.
Україна втратила винищувач F-16 через нештатну ситуацію - що відомо
Україна втратила F-16 під час бойового завдання / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Що відомо:

  • Під час бойового завдання із винищувачем F-16 втратили зв'язок
  • Літак виконував місію з перехоплення повітряних цілей ворога
  • Льотчик катапультувався, його доставили до медзакладу

У середу, 29 липня, Повітряні сили Збройних сил України втратили зв'язок із винищувачем F-16. Літак виконував бойове завдання на одному з напрямків фронту. Про це повідомили Повітряні сили.

Як повідомили у Повітряних силах, льотчик виконував завдання з перехоплення повітряних цілей противника. Після виникнення позаштатної ситуації він успішно залишив літак.

відео дня

"За попередніми даними на борту літака сталась нештатна ситуація, льотчик був змушений катапультуватися. Наразі пілот у повній безпеці, його успішно евакуйовано та доставлено до лікувального закладу для обстеження та діагностики", - йдеться у повідомленні.

На місці падіння винищувача працюють експерти та правоохоронці. За офіційною інформацією, жертв серед цивільного населення та руйнувань немає. Причини інциденту встановлюються.

Україна втратила винищувач F-16 через нештатну ситуацію - що відомо
F-16 / Інфографіка: Главред

Українська авіація - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив про передачу семи F-16 Україні. Франкен уточнив, що сім винищувачів F-16 цього року будуть включені до пакета допомоги.

Заступник міністра оборони України Сергій Боєв повідомив про укладення угоди щодо постачання винищувачів. Він зазначив, що поставки 16 літаків Gripen E розпочнуться у визначені терміни. За угодою поставки розпочнуться на початку 2029 року і будуть профінансовані за рахунок кредиту ЄС.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн заявив про перший зафіксований випадок у повітряному бою з участю F-16. Він підкреслив, що перший повітряний бій завершився знищенням російського винищувача.

Читайте також:

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Повітряні Сили військовий літак F-16
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Не через Сирського: Федоров назвав справжню причину своєї відставки

Не через Сирського: Федоров назвав справжню причину своєї відставки

23:05Політика
Загроза для всіх регіонів - Зеленський попередив про масовану атаку РФ і назвав терміни

Загроза для всіх регіонів - Зеленський попередив про масовану атаку РФ і назвав терміни

22:26Війна
Україна втратила винищувач F-16 через нештатну ситуацію - що відомо

Україна втратила винищувач F-16 через нештатну ситуацію - що відомо

21:51Україна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці жирафа за 15 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці жирафа за 15 с

Чорна смуга залишилася позаду: зірки готують поліпшення для чотирьох знаків

Чорна смуга залишилася позаду: зірки готують поліпшення для чотирьох знаків

Гороскоп Таро на завтра, 30 липня: Тельцям — не здаватися, Терезам — друг

Гороскоп Таро на завтра, 30 липня: Тельцям — не здаватися, Терезам — друг

Кавуни виростуть великими, а дині — солодкими: потрібно зробити лише одну річ

Кавуни виростуть великими, а дині — солодкими: потрібно зробити лише одну річ

Огірки будуть плодоносити аж до заморозків: яке домашнє добриво здивує результатом

Огірки будуть плодоносити аж до заморозків: яке домашнє добриво здивує результатом

Останні новини

23:05

Не через Сирського: Федоров назвав справжню причину своєї відставки

22:58

Хрестоцвітна блішка зникне з капусти за 2 дні: перевірений метод без хіміїВідео

22:46

Без стерилізації та закутування: як закрити борщову заправку на зиму

22:26

Загроза для всіх регіонів - Зеленський попередив про масовану атаку РФ і назвав терміни

22:23

Навіщо лити холодну воду в пельмені під час варіння: кулінарна хитрість

Якщо Іран вдарить по Україні, каспійські порти можуть бути просто знищені - Ігор СемиволосЯкщо Іран вдарить по Україні, каспійські порти можуть бути просто знищені - Ігор Семиволос
22:20

Урожай томатів поб'є всі рекорди: городник назвав 5 правил, які працюють завждиВідео

21:51

Україна втратила винищувач F-16 через нештатну ситуацію - що відомо

21:46

Урожай буде в рази більшим: що треба зробити з помідорами

21:35

Секрети Таро: чому деяким людям краще утриматися від ворожіння

Реклама
21:05

Кого не можна брати в куми: головні заборони та обов'язки хрещених батьків

20:57

У повітрі російські Ту-160, є загроза масованого удару: які регіони стануть ціллю

20:33

У Києві чоловік під час ВЛК вбив лікарку - деталі від ТЦК

20:22

Іран звинуватив Україну у роботі на Ізраїль: розкрита роль Кремля в конфлікті

19:49

Тест на IQ: потрібно знайти павука серед сухого листя за 20 секунд

19:42

Шкідники зникнуть з городів: городники розкрили старий народний рецептВідео

19:16

Військові отримають відстрочку на роки: які умови і що зміниться з 1 серпня

19:10

Чому закон Грема-Блюменталя не завдасть Росії відчутного удару: Денисенко назвав причинуПогляд

19:01

Що посіяти після картоплі: як відновити ґрунт і отримати новий урожай

18:50

Чому Токаєв закликав Путіна зупинити війну саме зараз: названо важливий нюанс

18:31

Що зробити, аби помідори не тріскалися в банці: прості кулінарні лайфхаки

Реклама
18:20

Що посіяти після цибулі в липні: секрет, який зробить землю родючою без гноюВідео

17:42

Як швидко вивести клопів з дому: ефективні народні методи та хімія

17:37

Стануть знову білосніжними: навіщо господині кладуть шкарпетки в пакет на 1 хвилину

17:31

Родина Петровських стала генеральним партнером 10-ї ювілейної "Золотої Дзиґи"

17:29

Астрологи назвали знаки зодіаку, яким серпень обіцяє неймовірне багатство

17:19

"Війна йде до завершення": у США схвалили "пекельні" санкції проти РФ, що відомо

17:11

Не варто викидати пластикові пляшки: що досвідчені дачники роблять з ними на грядках

17:10

Турист у Румунії ледь не став здобиччю ведмедя через смартфон: відеоВідео

17:08

Магнітні бурі на 30 липня: який рівень сонячної активності очікується

17:00

Всупереч тренду: Акордбанк став лідером за темпами розвитку мережі відділень в Україні новини компанії

16:38

Китайський гороскоп на завтра, 30 липня: Драконам — зміни, Півням — романтика

16:26

Готується продовження фільму "Сам удома": Маколей Калкін може повернутися до ролі Кевіна

16:20

Джареда Лето звинуватили у сексуальних домаганнях

16:12

Огірки будуть плодоносити аж до заморозків: яке домашнє добриво здивує результатом

16:10

Долар зірвався в піке, а євро зростає: новий курс валют на 30 липня

16:09

Переатестація БЕБ перетворилася на імітацію очищення структури – експрокурор САП Броневицький

16:05

В ЗСУ почалися масштабні перевірки: в Генштабі назвали причину

16:02

На кого чекають великі гроші та нові можливості: розклад Таро на серпень 2026Відео

15:52

Навіщо змішувати каву з оцтом - результат здивує навіть досвідчених господинь

15:39

Після заходу сонця домашній кіт змінюється: що з ним відбувається і чомуВідео

Реклама
15:11

Угорщина знову блокує шлях України до ЄС: що вимагають у Будапешті

15:10

Портал добробуту відкрито: як повня 29 липня змінить життя кожного знака зодіакуВідео

15:07

Без гарячої води та тепла: колишній управитель блокує підключення газу у київській новобудові

15:02

Кислиця назвав головний козир України у переговорах про припинення війни

14:27

"Хрещатик 48/2": сімейне фентезі про містичний Київ — премʼєра на Київстар ТБ

14:18

Україну може чекати зимова катастрофа: Зеленський звернувся по допомогу до США

13:56

Автора культового саундтреку до фільму "Драйв" знайдено мертвим

13:28

Звучать як поезія: якими колоритними словами лаялися українці ще сто років тому

13:03

Як відмити застарілий жир з витяжки за 15 хвилин без хімії - лайфхак

12:55

"Глибоко засмучений": стала відома реакція Тома Круза на відмову дочки від його прізвища

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЛьвоваНовини ЧеркасиНовини ДніпраНовини РівногоНовини ТернополяНовини ЗапоріжжяНовини ЖитомираНовини Одеси

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти