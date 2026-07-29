Україна втратила винищувач F-16 через нештатну ситуацію - що відомо

Що відомо:
- Під час бойового завдання із винищувачем F-16 втратили зв'язок
- Літак виконував місію з перехоплення повітряних цілей ворога
- Льотчик катапультувався, його доставили до медзакладу
У середу, 29 липня, Повітряні сили Збройних сил України втратили зв'язок із винищувачем F-16. Літак виконував бойове завдання на одному з напрямків фронту. Про це повідомили Повітряні сили.
Як повідомили у Повітряних силах, льотчик виконував завдання з перехоплення повітряних цілей противника. Після виникнення позаштатної ситуації він успішно залишив літак.
"За попередніми даними на борту літака сталась нештатна ситуація, льотчик був змушений катапультуватися. Наразі пілот у повній безпеці, його успішно евакуйовано та доставлено до лікувального закладу для обстеження та діагностики", - йдеться у повідомленні.
На місці падіння винищувача працюють експерти та правоохоронці. За офіційною інформацією, жертв серед цивільного населення та руйнувань немає. Причини інциденту встановлюються.
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Як раніше повідомляв Главред, міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив про передачу семи F-16 Україні. Франкен уточнив, що сім винищувачів F-16 цього року будуть включені до пакета допомоги.
Заступник міністра оборони України Сергій Боєв повідомив про укладення угоди щодо постачання винищувачів. Він зазначив, що поставки 16 літаків Gripen E розпочнуться у визначені терміни. За угодою поставки розпочнуться на початку 2029 року і будуть профінансовані за рахунок кредиту ЄС.
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн заявив про перший зафіксований випадок у повітряному бою з участю F-16. Він підкреслив, що перший повітряний бій завершився знищенням російського винищувача.
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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України
Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.
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