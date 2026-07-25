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Трамп одним рішенням може завершити війну Росії проти України – The Hill

Юрій Берендій
25 липня 2026, 11:57
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Аналітик переконаний, що санкції проти імпорту бензину до Росії можуть привести Путіна за стіл переговорів.
Трамп одним рішенням може завершити війну Росії проти України – The Hill
Дефіцит бензину в Росії - Трамп отримав шанс завершити війну / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Ключові тези аналітика

  • Дефіцит бензину вперше зачепив пересічних росіян
  • Удари дронів обвалили нафтопереробку Росії
  • Індія стала центром дипломатичного тиску США

Посилення тиску на російський паливний сектор може стати одним із ключових інструментів, здатних змінити динаміку війни проти України. На думку американського аналітика, саме дефіцит бензину всередині РФ здатен створити для Кремля значно серйозніші проблеми, ніж багато попередніх санкційних кроків. Про це повідомив старший науковий співробітник Атлантичної ради та редактор незалежного видання China-Russia Report Джозеф Вебстер у статті для The Hill.

"Введення санкцій проти імпорту бензину з Росії може привести до миру в Україні - і в Ірані", - вказує він.

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Автор звертає увагу, що останні атаки українських безпілотників створили нову ситуацію, яка відкриває Вашингтону додаткові можливості для впливу на Москву. Саме зараз, на його думку, Білий дім може використати економічні важелі, щоб змусити Кремль переглянути свою позицію.

"Президент Трамп повинен розумно скористатися цією нагодою й досягти миру завдяки силі. Якщо Трамп зможе й надалі допомагати Україні наносити удари по російській енергетичній інфраструктурі, одночасно позбавляючи Москву як імпорту бензину, так і джерел доходів, він, можливо, зможе змусити Путіна сісти за стіл переговорів і забезпечити мир", - зазначив Вебстер.

Окрему увагу аналітик приділяє наслідкам українських ударів по російській енергетичній інфраструктурі. За його словами, саме вони стали причиною різкого погіршення ситуації із забезпеченням паливом у РФ.

"Українські повітряні та морські дрони завдали ударів щонайменше по 35 суднах протягом 96 годин з 5 по 9 липня, вивели з ладу понад половину нафтопереробних потужностей Росії, знизили завантаженість нафтопереробних заводів до найнижчого рівня за останні 21 рік і навіть завдали удару по нафтовому терміналу та військово-морській базі в Санкт-Петербурзі", - наголосив він.

Вебстер також вважає, що внутрішня реакція російського суспільства поступово змінюється. Якщо раніше наслідки війни були менш відчутними для мешканців найбільших міст, то тепер ситуація стала іншою через проблеми з паливом.

За словами автора, дефіцит бензину змусив Москву заборонити експорт окремих видів пального, а на автозаправках у різних регіонах Росії почали формуватися багатогодинні черги. Крім того, дедалі частіше повідомляється про конфлікти між водіями через нестачу пального.

Описуючи міжнародний вимір проблеми, аналітик зазначає, що Кремль уже змушений звертатися до іноземних партнерів, щоб компенсувати нестачу бензину. Водночас саме цей напрямок, на його переконання, може стати новою точкою тиску для США та їхніх союзників.

"Адміністрація Трампа має застосовувати поєднання "батога і пряника", щоб стримати продаж індійського бензину до Росії. Дипломатичні заходи - зокрема, пом’якшення митних тарифів на індійський експорт - могли б переконати Нью-Делі припинити поставки бензину до Росії. Щодо більшості інших гравців можуть виявитися необхідними заходи тиску", - зазначив Вебстер.

На його думку, Вашингтон разом із європейськими партнерами має попередити країни, які допомагатимуть Росії із постачанням пального, про ризик фінансових санкцій. Особливу увагу він радить приділити Індії, тоді як Білорусь уже збільшила експорт бензину до РФ, а Китай залишається одним із головних факторів невизначеності.

Окремий блок статті присвячений українським технологіям безпілотної війни. Автор переконаний, що після завершення бойових дій виробничий потенціал України може стати важливим елементом міжнародної безпеки.

"Якщо мир буде забезпечено, Україна зможе переорієнтувати своє величезне виробництво дронів та засобів протидії дронам на підтримку коаліції проти Ірану. Перемога в Україні та надання можливості експортувати її безпілотники стали б фактором стримування супротивників в інших регіонах", - підкреслив Вебстер.

На завершення автор висловлює переконання, що нинішня ситуація відкриває для президента США унікальне політичне вікно можливостей.

"Президент Трамп має можливість швидко вирішити до двох воєн і, можливо, запобігти третій. Якщо йому вдасться перекрити Росії імпорт бензину, а отже, посилити тиск на російських споживачів, він, можливо, зможе привести Путіна за стіл переговорів", - резюмував Вебстер.

Трамп одним рішенням може завершити війну Росії проти України – The Hill
Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Чому змінилась позиція Трампа щодо Росії - коментар експерта

Схвалення Трампом ударів по нафтопереробних заводах та танкерному флоту Росії має цілком прагматичне пояснення - зникнення російської нафти зі світових ринків повністю відповідає економічним інтересам самих США. Про це повідомив політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду.

Інтереси Києва та Вашингтона в цьому питанні, за словами експерта, повністю збіглися: обидві сторони зацікавлені в тому, щоб російської нафти на світових ринках не було взагалі. Для американських виробників комфортною залишається ціна нафти марки Brent на рівні 85 доларів за барель, тоді як падіння котирувань до 70–73 доларів різко знижує рентабельність видобутку. Щоб компенсувати цю різницю, доводиться нарощувати обсяги продажів, а це означає, що хтось інший має піти з ринку.

За словами експерта, наслідки цього протистояння вже помітні на прикладі поставок пального до Латинської Америки.

"Наприклад, Росія експортувала багато дизельного палива до Бразилії, а тепер російський дизель у Латинській Америці замінить "прекрасний", як каже Трамп, американський дизель", - розповідає Загородній.

Наслідки цієї стратегії експерт вважає критичними для всієї конструкції російської економіки, яка десятиліттями трималася на впевненості у власній незамінності.

"Ринок перебудувався. Це найстрашніше для Росії, бо вона завжди говорила, що світ без російської нафти не виживе. Але виявилося, що світ чудово обходиться без російської нафти, адже нафти хоч залийся", - каже експерт.

До цього додається і зміна попиту з боку інших великих гравців світового ринку.

"Виявилося, що й Китаю стільки нафти не потрібно. Плюс "зелений перехід". Плюс американці увійшли до Європи зі своєю нафтою та газом. І все, виходу для Росії немає, вона просто в глухому куті: без нафти вона не може існувати як держава", - підсумовує Загородній.

Політика Трампа щодо війни РФ проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Дональд Трамп висловив позицію щодо законопроекту Грема. Він наполягав, що Конгрес має додати Іран до санкцій у тексті документа. Заява пролунала на тлі загострення відносин між США та Іраном і повідомлень Пентагону про загибель третього американського військовослужбовця.

Президент України Володимир Зеленський провів переговори зі спецпредставниками США щодо відновлення дипломатичних контактів. Він обговорював ідеї про відновлення дипломатичних зусиль для завершення війни. Розмова відбулася телефоном зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Президент України Володимир Зеленський заявив про зміну стосунків із Дональдом Трампом після особистої зустрічі. Він повідомив, що під час розмови у базиліці Святого Петра в Римі в квітні 2025 року виник перелом у відносинах із Трампом. Зустріч тривала близько 15–20 хвилин.

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Про джерело: The Hill

The Hill - американська газета та цифрова медіакомпанія, що базується у Вашингтоні, округ Колумбія. Вона була заснована в 1994 році. У 2020 році це був найбільший незалежний сайт політичних новин у США, пише Вікіпедія.

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