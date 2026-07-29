Загроза для всіх регіонів - Зеленський попередив про масовану атаку РФ і назвав терміни

Президент наголосив, що готовність партнерів надати ракети для ППО прямо визначає захист життів українців.

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Удар Росії по Україні - Зеленський попередив про загрозу вже цієї ночі / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

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Росія може завдати масованого удару по Україні вже цієї ночі

Зеленський закликав звертати увагу на тривоги

Сили оборони фіксують ознаки підготовки Росії до нового масованого комбінованого удару по Україні, який може відбутися вже сьогодні вночі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у зверненні до українців в Telegram.

"Була доповідь командувача Повітряних Сил ЗСУ Анатолія Кривоножка. Росіяни кілька діб тому підготувалися до масованого удару, і саме цієї ночі є висока вірогідність, що удар буде здійснено", - заявив Зеленський.

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Допис Володимира Зеленського / Скріншот

Глава держави звернув увагу на те, що результат нічної атаки безпосередньо залежатиме від рішень міжнародних партнерів щодо посилення протиповітряного захисту країни.

"Важливо, щоб наші партнери повністю розуміли, що відбувається і що від їхньої готовності чи неготовності допомагати ракетами для ППО прямо залежить захист життів людей. Передусім це стосується Сполучених Штатів і тих партнерів, які мають ракети для "петріотів" і можуть ними підтримати наш захист", - наголосив Зеленський.

Президент застеріг, що будь-яка затримка з рішеннями партнерів матиме конкретну ціну, і звернувся до українців із проханням про обережність.

"Кожен із партнерів знає, що необхідно, і точно розуміє наслідки зволікання. Будь ласка, в усіх регіонах України зважайте сьогодні на сигнали повітряної тривоги та бережіть себе", - сказав Зеленський.

Звідки і якими типами ракет РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Яка ціль майбутнього російського обстрілу - коментар експерта

Росія найближчими днями може завдати нового масованого ракетного удару по Україні, і час атаки не випадковий. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в коментарі ТСН.ua.

За оцінкою експерта, найбільш вірогідний час для удару - найближча ніч або 29 липня. Жданов звертає увагу на різницю в часових поясах та ймовірність того, що атака збіжиться зі зустріччю президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Він наголошує, що Кремль традиційно посилює обстріли саме під час знакових політичних подій.

Жданов переконаний, що ймовірний удар матиме не лише військове, а й символічне значення напередодні перемовин на найвищому рівні. За його оцінкою, демонстрація сили покликана відправити чіткий сигнал зовнішньому спостерігачу саме в момент дипломатичного контакту.

"Політичні події якраз розвиваються так, щоб Росія показала свої зуби й ще раз довела тому ж Дональду Трампу, що у них на фронті все добре і вони перемагають. І що не треба слухати Зеленського, а треба дивитися на їхні величезні успіхи", - пояснює Жданов.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Зеленський заявив про влучання російського дрона у супермаркет в Чернігові. Президент наголосив на необхідності посилення захисту неба через такі атаки і закликав партнерів посилити ППО та санкції. Він утовнич, що внаслідок атаки 13 людей поранені і двоє загиблих, серед загиблих є дитина.

Радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив про появу оновленої серійної версії російського безпілотника "Бумеранг". Експерт описав технічні зміни та підкреснив їхній вплив на ефективність дрона. За його даними безпілотник отримав систему наведення на ціль, вдосконалені рішення радіоуправління і відео вище 6 ГГц.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання у приватний житловий будинок у Слобідському районі. Загалом внаслідок атаки пошкоджено понад десять приватних житлових будинків і відомо про одного загиблого та кількох поранених серед цивільних.

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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