Справа не у призові: Федоров назвав головну проблему мобілізації

Колишній міністр оборони розповів, як нові контракти, виплати та переведення мають змінити систему комплектування війська.

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Ексміністр запропонував зробити службу в армії більш / Колаж: Главред, фото: скріншот youtube.com, 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка

Коротко:

Федоров назвав головною проблемою умови служби

Реформу пропонують починати зі змін в армії

Іноземців планують активніше залучати до війська

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров вважає, що головною проблемою мобілізації є не сам механізм призову, а умови служби в армії. За його словами, реформу необхідно починати зі створення справедливих правил для військовослужбовців, а вже потім змінювати систему комплектування війська. Про це він розповів у інтерв'ю "Українській правді".

Федоров наголосив, що мобілізацію слід розглядати як лише один із етапів загальної системи комплектування армії.

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"Потрібно дивитися на мобілізацію як на певну воронку, де є фінальний продукт – це служба в армії, де є певні умови, терміни служби, заробітна плата, є можливість зростати всередині."

На його думку, українці повинні бачити зрозумілі правила проходження служби, перспективи розвитку та гарантії справедливого ставлення. Саме це має стати основною мотивацією для тих, хто вступає до війська.

Водночас ексміністр зазначив, що українці вже довели свою готовність захищати державу.

"У 2022 році ми побачили, як сотні тисяч українців пішли воювати без будь-яких умов... Тому нам потрібно далі давати українцям свободу і справедливість всередині армії."

Іноземці в українській армії

Одним із напрямків розвитку системи комплектування Федоров назвав залучення іноземних добровольців.

За його словами, Україна вже відкрила відповідний механізм, а в майбутньому частка іноземців серед бойових підрозділів може суттєво зрости.

Він також звернув увагу на те, що Росія активно використовує громадян інших держав на фронті, зокрема вихідців із країн Африки.

Нові виплати та контракти для військових

Федоров повідомив, що одним із перших кроків реформи стало підвищення грошового забезпечення для штурмових підрозділів і піхоти.

Крім того, за його словами, були запроваджені терміни служби, нові контракти, а також можливість переведення військовослужбовців у межах корпусів.

Михайло Федоров / Інфографіка: Главред

Він визнав, що під час реалізації цих змін були допущені помилки.

"Нам потрібно було більше спілкуватися з суспільством, потрібно було зробити обговорення цих реформ."

На його переконання, суспільство очікує більшої відкритості від влади, тому масштабні зміни слід попередньо обговорювати з експертами та громадськістю.

Коли мала запрацювати реформа мобілізації

За словами Федорова, команда планувала представити реформу вже у липні, запустити її у серпні, щоб у вересні проблема мобілізації була значною мірою вирішена.

Він зазначив, що після його відходу робота над реформою продовжується всередині Міністерства оборони, а відповідальні за цей напрямок посадовці мають завершити реалізацію напрацьованих змін.

Ексміністр заявив, що частину критики щодо темпів реформи вважає обґрунтованою.

За його словами, за кілька місяців було неможливо повністю змінити багаторічну систему, однак нині вже створені передумови для її трансформації.

Він також висловив переконання, що керівництво війська має можливість продовжити започатковані зміни, завершити впровадження нормативної бази та забезпечити повноцінне функціонування нової системи контрактів і проходження служби.

Чи існують пріоритети під час мобілізації

Адвокатка Дар'я Тарасенко вважає, що між офіційними правилами мобілізації та їхнім практичним застосуванням існує суттєвий розрив. За її словами, законодавство не передбачає пріоритетності призову за віком, однак на практиці розподіл мобілізаційного ресурсу відбувається нерівномірно.

Експертка зазначає, що через необхідність виконання мобілізаційних планів територіальні центри комплектування дедалі частіше призивають чоловіків старших вікових категорій. Вона стверджує, що їй відомі випадки мобілізації громадян, яким до досягнення 60-річного віку залишалося лише кілька місяців.

На думку Тарасенко, подальше призначення мобілізованих значною мірою залежить від висновку військово-лікарської комісії та актуальних потреб військових підрозділів. Водночас, якщо вік і стан здоров'я дозволяють виконувати бойові завдання, остаточне рішення щодо подальшого проходження служби ухвалюють у ТЦК.

Мобілізація в Україні - новини за темою

Як раніше писав Главред, в Україні Верховна Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію на 90 днів, Міноборони запровадило нові мотиваційні контракти для військових із гарантованою відстрочкою після завершення служби, а також оновило підходи до автоматичного продовження частини відстрочок. Водночас очікується реформування роботи ТЦК та СП, яке має зробити процеси більш ефективними, а взаємодію з військовозобов’язаними - прозорішою.

Крім того, Мстислав Банік повідомив про плани реформи територіальних центрів комплектування та зміну їхніх функцій для прозорих умов проходження мобілізаційних процедур. Він підкреслив, що розподіл функцій ТЦК передбачає передачу частини обов'язків іншим установам і створення окремих центрів для мобілізаційних процедур.

Нагадаємо, що в Україні оновили процедуру добровільного призову громадян на військову службу під час мобілізації. Охочі приєднатися до Сил оборони можуть оформлювати вступ безпосередньо через обрану військову частину, без звернення до ТЦК та СП. Про це повідомив Київський міський ТЦК та СП.

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Про джерело: Українська правда Українська правда - українське суспільно-політичне інтернет-ЗМІ, яке заснував Георгій Гонгадзе у квітні 2000 року. Після смерті Гонгадзе у вересні 2000 року редакцію очолила співзасновниця видання Олена Притула, яка залишалась головним редактором "Української правди" до 2014 року, поки не передала посаду Севгіль Мусаєвій. У травні 2021 року новим власником видання став генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала, пише Вікіпедія.

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