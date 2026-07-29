Чому Токаєв закликав Путіна зупинити війну саме зараз: названо важливий нюанс

Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос пояснив, чому звернення казахстанського лідера варто адресувати не Києву, а Москві.

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Токаєв закликав завершити війну - названо справжню причину заяви / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

Заява Токаєва пов'язана з ударами по нафтоекспорту Казахстану

Удари в Каспії триватимуть, судна РФ - легітимна ціль

Заява президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва під час зустрічі з диктатором та воєнним злочинцем Путіним про необхідність завершення війни в Україні пов'язана не з дипломатичними міркуваннями, а з конкретними економічними втратами. Українські удари по Каспію та Чорному морю створюють проблеми для експорту казахстанської нафти. Про це повідомив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос в інтерв'ю Главреду.

Експерт пояснює логіку такого звернення казахстанського лідера та вказує, кому насправді адресоване це послання.

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"Ми об'єктивно створюємо проблеми для експорту казахстанської нафти - як на Каспії, так і на Чорному морі. Тому реакція Казахстану цілком зрозуміла. Звертатися в цій ситуації потрібно саме до Путіна, який розпочав цю війну, адже звернення до України не має жодного сенсу", - зазначив Семиволос.

Як розвиватиметься ситуація в Каспії

Прогнозуючи розвиток подій навколо морських операцій, експерт окреслив коло потенційних об'єктів для наступних ударів і оцінив позицію сусідньої держави в регіоні.

"Гадаю, Україна й надалі завдаватиме ударів у Каспії. Не впевнений, що головною ціллю стануть саме іранські судна, але якщо вони прямують до російських портів або виходять з них, вони є легітимними військовими цілями. Щодо реакції Ірану, то поки що я бачу її переважно дипломатичною", - вважає Семиволос.

Дрон "Лютий" / Інфографіка Главред

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Про персону: Ігор Семиволос Ігор Миколайович Семиволос - історик, політолог, сходознавець. Молодший науковий співробітник відділу сучасного Сходу Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України. Виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень. Автор досліджень у галузі культурної антропології, історії та культури народів Близького Сходу і мусульманських громад Европи, етнополітичної проблематики в сучасній Україні.

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