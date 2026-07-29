У повітрі російські Ту-160, є загроза масованого удару: які регіони стануть ціллю

Монітори попереджають про можливе застосування одразу кількох типів озброєння цієї ночі. Найвищий рівень ризику прогнозують для Києва та низки областей.

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Росія готує масований удар - у повітрі стратегічні бомбардувальники Ту-160 / Колаж: Главред, фото: Командування ПС, 126 окрема бригада територіальної оборони, Главред

Ключові тези:

Злетіли Ту-160, пуск ракет очікують о 01:00

Атака ракетами й дронами можлива протягом ночі

Особлива загроза для Києва

Росія розпочала підготовку до ймовірного комбінованого ракетного удару по Україні в ніч проти 30 липня. Моніторингові канали повідомляють про зліт стратегічних бомбардувальників Ту-160, а також про перебування на авіабазі "Оленья" невизначеної кількості споряджених крилатими ракетами Х-101 літаків Ту-95МС.

За попередніми даними, у повітря вже піднялися стратегічні ракетоносці Ту-160 з аеродрому "Українка" на Далекому Сході. Монітори зазначають, що саме ці літаки можуть вийти на пускові рубежі найближчими годинами.

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"Виліт невизначеної кількості бортів Ту-160 з Далекого Сходу. На пускових після 01:00 ночі. Часу, щоб пройти в укриття - більше ніж достатньо. Особлива увага для столиці", - повідомили автори моніторингових каналів.

Аеродроми стратегічної авіації Росії / Інфографіка: Главред

Окремо наголошується, що на аеродромі "Оленья" залишаються Ту-95МС, які, за інформацією моніторів, вже споряджені крилатими ракетами Х-101. У разі їхнього вильоту загроза може суттєво зрости.

"Очікуємо на здійснення ракетної атаки протягом ночі", - зазначили моніторингові канали.

Крім стратегічної авіації, аналітики звертають увагу на інші ознаки підготовки до масштабного удару. За їхніми оцінками, Росія підтягнула до районів запуску інші засоби ураження, що може свідчити про намір застосувати комбінований сценарій атаки.

Моніторингові ресурси повідомляють, що потенційно до удару можуть бути залучені до восьми Ту-95МС, від п'яти до семи Ту-160, до шести винищувачів МіГ-31К та до шести бомбардувальників Ту-22М3. Також не виключається використання морських носіїв крилатих ракет "Калібр".

За попередніми оцінками, ворог може мати запас до 40 балістичних ракет, до 12 ракет типу "Циркон", а також від 500 до 800 ударних безпілотників. Водночас інформація про можливу кількість засобів ураження є попередньою та не має офіційного підтвердження.

Підвищений рівень небезпеки, за даними моніторингових каналів, стосується насамперед північних, центральних і південних областей України. Серед регіонів, щодо яких озвучуються найбільші ризики, називають Київську, Сумську, Харківську, Полтавську, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську та Одеську області.

Звідки і якими типами ракет РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Яка ціль майбутнього російського обстрілу - коментар експерта

Військовий експерт Олег Жданов припустив, що найближчими днями Росія може здійснити нову масштабну ракетну атаку. Про це він заявив у коментарі ТСН.ua.

За оцінкою експерта, найбільш імовірним часом для такого обстрілу є найближча ніч або 29 липня. Він також звернув увагу на різницю в часі та зазначив, що можливий удар може збігтися із зустріччю президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. За його словами, Росія нерідко здійснює масовані атаки під час важливих політичних подій.

Жданов також вважає, що ймовірний удар може переслідувати не лише військові, а й політичні цілі.

"Політичні події якраз розвиваються так, щоб Росія показала свої зуби й ще раз довела тому ж Дональду Трампу, що у них на фронті все добре і вони перемагають. І що не треба слухати Зеленського, а треба дивитися на їхні величезні успіхи", - пояснює експерт.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський назвав атаку на супермаркет в Чернігові свідомим терором. Він підкреснив, що удар по АТБ у Чернігові не мав військового сенсу і був спрямований проти цивільних. За його даними, 13 людей поранені, двоє загинули, серед загиблих - дитина.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко попередив про загрозу масованих ударів по критичній інфраструктурі. Він зауважив, що противник ставить за мету цілі масованих ударів насамперед по великих містах. Найбільший ризик, за його словами, стосується Києва, Харкова, Дніпра та Одеси.

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив про зміну тактики російських ударів. Він зазначив, що ворог за тиждень застосував понад 50 балістичних ракет і збільшив частку балістики у загальній інтенсивності атак. Ігнат також вказав на застосування "Іскандер-М", С-400 і "Цирконів" та на зміщення ударів у денний час.

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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