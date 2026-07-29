Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

У повітрі російські Ту-160, є загроза масованого удару: які регіони стануть ціллю

Юрій Берендій
29 липня 2026, 20:57
google news Підпишіться
на нас в Google
Монітори попереджають про можливе застосування одразу кількох типів озброєння цієї ночі. Найвищий рівень ризику прогнозують для Києва та низки областей.
У повітрі російські Ту-160, є загроза масованого удару: які регіони стануть ціллю
Росія готує масований удар - у повітрі стратегічні бомбардувальники Ту-160 / Колаж: Главред, фото: Командування ПС, 126 окрема бригада територіальної оборони, Главред

Ключові тези:

  • Злетіли Ту-160, пуск ракет очікують о 01:00
  • Атака ракетами й дронами можлива протягом ночі
  • Особлива загроза для Києва

Росія розпочала підготовку до ймовірного комбінованого ракетного удару по Україні в ніч проти 30 липня. Моніторингові канали повідомляють про зліт стратегічних бомбардувальників Ту-160, а також про перебування на авіабазі "Оленья" невизначеної кількості споряджених крилатими ракетами Х-101 літаків Ту-95МС.

За попередніми даними, у повітря вже піднялися стратегічні ракетоносці Ту-160 з аеродрому "Українка" на Далекому Сході. Монітори зазначають, що саме ці літаки можуть вийти на пускові рубежі найближчими годинами.

відео дня

"Виліт невизначеної кількості бортів Ту-160 з Далекого Сходу. На пускових після 01:00 ночі. Часу, щоб пройти в укриття - більше ніж достатньо. Особлива увага для столиці", - повідомили автори моніторингових каналів.

Аеродроми стратегічної авіації Росії
Аеродроми стратегічної авіації Росії / Інфографіка: Главред

Окремо наголошується, що на аеродромі "Оленья" залишаються Ту-95МС, які, за інформацією моніторів, вже споряджені крилатими ракетами Х-101. У разі їхнього вильоту загроза може суттєво зрости.

"Очікуємо на здійснення ракетної атаки протягом ночі", - зазначили моніторингові канали.

Крім стратегічної авіації, аналітики звертають увагу на інші ознаки підготовки до масштабного удару. За їхніми оцінками, Росія підтягнула до районів запуску інші засоби ураження, що може свідчити про намір застосувати комбінований сценарій атаки.

Моніторингові ресурси повідомляють, що потенційно до удару можуть бути залучені до восьми Ту-95МС, від п'яти до семи Ту-160, до шести винищувачів МіГ-31К та до шести бомбардувальників Ту-22М3. Також не виключається використання морських носіїв крилатих ракет "Калібр".

За попередніми оцінками, ворог може мати запас до 40 балістичних ракет, до 12 ракет типу "Циркон", а також від 500 до 800 ударних безпілотників. Водночас інформація про можливу кількість засобів ураження є попередньою та не має офіційного підтвердження.

Підвищений рівень небезпеки, за даними моніторингових каналів, стосується насамперед північних, центральних і південних областей України. Серед регіонів, щодо яких озвучуються найбільші ризики, називають Київську, Сумську, Харківську, Полтавську, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську та Одеську області.

У повітрі російські Ту-160, є загроза масованого удару: які регіони стануть ціллю
Звідки і якими типами ракет РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Яка ціль майбутнього російського обстрілу - коментар експерта

Військовий експерт Олег Жданов припустив, що найближчими днями Росія може здійснити нову масштабну ракетну атаку. Про це він заявив у коментарі ТСН.ua.

За оцінкою експерта, найбільш імовірним часом для такого обстрілу є найближча ніч або 29 липня. Він також звернув увагу на різницю в часі та зазначив, що можливий удар може збігтися із зустріччю президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. За його словами, Росія нерідко здійснює масовані атаки під час важливих політичних подій.

Жданов також вважає, що ймовірний удар може переслідувати не лише військові, а й політичні цілі.

"Політичні події якраз розвиваються так, щоб Росія показала свої зуби й ще раз довела тому ж Дональду Трампу, що у них на фронті все добре і вони перемагають. І що не треба слухати Зеленського, а треба дивитися на їхні величезні успіхи", - пояснює експерт.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський назвав атаку на супермаркет в Чернігові свідомим терором. Він підкреснив, що удар по АТБ у Чернігові не мав військового сенсу і був спрямований проти цивільних. За його даними, 13 людей поранені, двоє загинули, серед загиблих - дитина.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко попередив про загрозу масованих ударів по критичній інфраструктурі. Він зауважив, що противник ставить за мету цілі масованих ударів насамперед по великих містах. Найбільший ризик, за його словами, стосується Києва, Харкова, Дніпра та Одеси.

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив про зміну тактики російських ударів. Він зазначив, що ворог за тиждень застосував понад 50 балістичних ракет і збільшив частку балістики у загальній інтенсивності атак. Ігнат також вказав на застосування "Іскандер-М", С-400 і "Цирконів" та на зміщення ударів у денний час.

Читайте також:

Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні новини України ракетний удар
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Не через Сирського: Федоров назвав справжню причину своєї відставки

Не через Сирського: Федоров назвав справжню причину своєї відставки

23:05Політика
Загроза для всіх регіонів - Зеленський попередив про масовану атаку РФ і назвав терміни

Загроза для всіх регіонів - Зеленський попередив про масовану атаку РФ і назвав терміни

22:26Війна
Україна втратила винищувач F-16 через нештатну ситуацію - що відомо

Україна втратила винищувач F-16 через нештатну ситуацію - що відомо

21:51Україна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці жирафа за 15 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці жирафа за 15 с

Чорна смуга залишилася позаду: зірки готують поліпшення для чотирьох знаків

Чорна смуга залишилася позаду: зірки готують поліпшення для чотирьох знаків

Гороскоп Таро на завтра, 30 липня: Тельцям — не здаватися, Терезам — друг

Гороскоп Таро на завтра, 30 липня: Тельцям — не здаватися, Терезам — друг

Кавуни виростуть великими, а дині — солодкими: потрібно зробити лише одну річ

Кавуни виростуть великими, а дині — солодкими: потрібно зробити лише одну річ

Огірки будуть плодоносити аж до заморозків: яке домашнє добриво здивує результатом

Огірки будуть плодоносити аж до заморозків: яке домашнє добриво здивує результатом

Останні новини

23:05

Не через Сирського: Федоров назвав справжню причину своєї відставки

22:58

Хрестоцвітна блішка зникне з капусти за 2 дні: перевірений метод без хіміїВідео

22:46

Без стерилізації та закутування: як закрити борщову заправку на зиму

22:26

Загроза для всіх регіонів - Зеленський попередив про масовану атаку РФ і назвав терміни

22:23

Навіщо лити холодну воду в пельмені під час варіння: кулінарна хитрість

Якщо Іран вдарить по Україні, каспійські порти можуть бути просто знищені - Ігор СемиволосЯкщо Іран вдарить по Україні, каспійські порти можуть бути просто знищені - Ігор Семиволос
22:20

Урожай томатів поб'є всі рекорди: городник назвав 5 правил, які працюють завждиВідео

21:51

Україна втратила винищувач F-16 через нештатну ситуацію - що відомо

21:46

Урожай буде в рази більшим: що треба зробити з помідорами

21:35

Секрети Таро: чому деяким людям краще утриматися від ворожіння

Реклама
21:05

Кого не можна брати в куми: головні заборони та обов'язки хрещених батьків

20:57

У повітрі російські Ту-160, є загроза масованого удару: які регіони стануть ціллю

20:33

У Києві чоловік під час ВЛК вбив лікарку - деталі від ТЦК

20:22

Іран звинуватив Україну у роботі на Ізраїль: розкрита роль Кремля в конфлікті

19:49

Тест на IQ: потрібно знайти павука серед сухого листя за 20 секунд

19:42

Шкідники зникнуть з городів: городники розкрили старий народний рецептВідео

19:16

Військові отримають відстрочку на роки: які умови і що зміниться з 1 серпня

19:10

Чому закон Грема-Блюменталя не завдасть Росії відчутного удару: Денисенко назвав причинуПогляд

19:01

Що посіяти після картоплі: як відновити ґрунт і отримати новий урожай

18:50

Чому Токаєв закликав Путіна зупинити війну саме зараз: названо важливий нюанс

18:31

Що зробити, аби помідори не тріскалися в банці: прості кулінарні лайфхаки

Реклама
18:20

Що посіяти після цибулі в липні: секрет, який зробить землю родючою без гноюВідео

17:42

Як швидко вивести клопів з дому: ефективні народні методи та хімія

17:37

Стануть знову білосніжними: навіщо господині кладуть шкарпетки в пакет на 1 хвилину

17:31

Родина Петровських стала генеральним партнером 10-ї ювілейної "Золотої Дзиґи"

17:29

Астрологи назвали знаки зодіаку, яким серпень обіцяє неймовірне багатство

17:19

"Війна йде до завершення": у США схвалили "пекельні" санкції проти РФ, що відомо

17:11

Не варто викидати пластикові пляшки: що досвідчені дачники роблять з ними на грядках

17:10

Турист у Румунії ледь не став здобиччю ведмедя через смартфон: відеоВідео

17:08

Магнітні бурі на 30 липня: який рівень сонячної активності очікується

17:00

Всупереч тренду: Акордбанк став лідером за темпами розвитку мережі відділень в Україні новини компанії

16:38

Китайський гороскоп на завтра, 30 липня: Драконам — зміни, Півням — романтика

16:26

Готується продовження фільму "Сам удома": Маколей Калкін може повернутися до ролі Кевіна

16:20

Джареда Лето звинуватили у сексуальних домаганнях

16:12

Огірки будуть плодоносити аж до заморозків: яке домашнє добриво здивує результатом

16:10

Долар зірвався в піке, а євро зростає: новий курс валют на 30 липня

16:09

Переатестація БЕБ перетворилася на імітацію очищення структури – експрокурор САП Броневицький

16:05

В ЗСУ почалися масштабні перевірки: в Генштабі назвали причину

16:02

На кого чекають великі гроші та нові можливості: розклад Таро на серпень 2026Відео

15:52

Навіщо змішувати каву з оцтом - результат здивує навіть досвідчених господинь

15:39

Після заходу сонця домашній кіт змінюється: що з ним відбувається і чомуВідео

Реклама
15:11

Угорщина знову блокує шлях України до ЄС: що вимагають у Будапешті

15:10

Портал добробуту відкрито: як повня 29 липня змінить життя кожного знака зодіакуВідео

15:07

Без гарячої води та тепла: колишній управитель блокує підключення газу у київській новобудові

15:02

Кислиця назвав головний козир України у переговорах про припинення війни

14:27

"Хрещатик 48/2": сімейне фентезі про містичний Київ — премʼєра на Київстар ТБ

14:18

Україну може чекати зимова катастрофа: Зеленський звернувся по допомогу до США

13:56

Автора культового саундтреку до фільму "Драйв" знайдено мертвим

13:28

Звучать як поезія: якими колоритними словами лаялися українці ще сто років тому

13:03

Як відмити застарілий жир з витяжки за 15 хвилин без хімії - лайфхак

12:55

"Глибоко засмучений": стала відома реакція Тома Круза на відмову дочки від його прізвища

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Регіони
Новини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти