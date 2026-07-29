Не через Сирського: Федоров назвав справжню причину своєї відставки

Михайло Федоров відреагував на чутки про конфлікт із Сирським і назвав справжні причини своєї відставки з посади очільника Міноборони.

https://glavred.net/politics/ne-iz-za-syrskogo-fedorov-nazval-istinnuyu-prichinu-svoey-otstavki-10784564.html Посилання скопійоване

Федоров розповів про причини відставки з посади міністра оборони та стосунки із Сирським / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скріншот з відео

Про що сказав Михайло Федоров:

Розбіжності з Сирським були світоглядними, а не особистими

Зміни в системі закупівель викликали обурення впливових осіб

Приватні компанії мали вплив на призначення в Міноборони

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що не вважає свої розбіжності з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським головною причиною завершення роботи на посаді. За його словами, ключові проблеми виникли навколо змін, які команда Міністерства оборони почала впроваджувати у сфері управління та оборонних закупівель. Про це повідомив ексміністр оборони Михайло Федоров в інтерв'ю Українській правді.

Федоров розповів, що між ним і військовим керівництвом існували різні підходи до розвитку оборонного відомства, однак це не переходило у площину особистого протистояння.

відео дня

"Насправді в нас прямо такого особистого конфлікту з головкомом Сирським не було. Це більше світоглядний конфлікт. У нас є певна візія війни, з якою ми прийшли. Але ця візія декомпозується на певні реформи, проєкти і операції, які потрібно реалізувати", - сказав Федоров.

Він пояснив, що власне бачення розвитку сфери оборони підготував ще до призначення на посаду та представив його президентові, а згодом - головнокомандувачу і начальнику Генерального штабу. За словами ексміністра, суперечності стосувалися насамперед механізмів реалізації реформ, а також швидкості ухвалення рішень і підходів до кадрової політики.

"В нас був більш інституційний конфлікт щодо реалізації цієї візії. Плюс культурний конфлікт. Тому що потрібно давати свободу молодим лідерам, потрібно швидше приймати рішення, потрібно закінчувати певні реформи, які почалися. Ми як Міністерство оборони не заблокували жодного рішення Генеральному штабу і главкому. Це була моя позиція як громадянина і міністра оборони – незважаючи на світоглядні конфлікти, не блокувати жоден процес армії", - наголосив він.

Окремо Федоров прокоментував слова президента про нібито відсутність комунікації між керівництвом Міністерства оборони та Генерального штабу. Він запевнив, що взаємодія тривала у звичному робочому режимі.

"Не знаю, не можу це прокоментувати. Насправді у нас велика кількість була зустрічей, нарад, дзвінків. Звичайно, що ми були в робочому режимі і працювали. Звичайно", - відповів Федоров на запитання, чи відбувалося це без участі президента.

Водночас колишній міністр переконаний, що справжні причини його відставки слід шукати не у взаєминах із військовим командуванням. За його словами, переломним моментом стали зміни, які команда Міністерства оборони почала проводити всередині відомства.

"Я думаю, що причини взагалі знаходяться в іншому. Дуже багато людей оточили Міністерство оборони і мене як міністра, тому що ми почали перебудовувати багато різних процесів всередині. І з того, що почало відбуватися в публічному просторі – певний тиск, певні правоохоронні органи навколо нашої роботи – десь з початку квітня було зрозуміло, що градус піднімається. І що це буде чимось закінчуватися", - зазначив Федоров.

Він також пов'язав посилення тиску з реформуванням системи оборонних закупівель. За словами ексміністра, зміна правил гри зачепила інтереси багатьох впливових учасників ринку.

"Причина, яка пов'язана із закупівлями, з тендерами, з тим, що ми почали перебудовувати процеси в цьому напрямку – це викликало велике незадоволення в багатьох людей, які почали постійно впливати і сіяти негатив не тільки навколо президента, а і в цілому в медіапросторі", - заявив він.

Говорячи про оборонну промисловість, Федоров не виключив, що окремі представники великого бізнесу могли бути незацікавленими у створенні прозорої системи закупівель озброєння. Він також розповів, що після приходу до Міністерства оборони був здивований масштабом впливу приватних інтересів на роботу окремих підрозділів відомства.

"Думаю, це має право на існування. Дійсно дуже багато людей в нашій країні пов'язані з бізнесом в оборонці. Я 7 років працював в уряді і не міг уявити, що в Міністерстві оборони можуть бути люди, які призначені приватними компаніями на начальників департаментів. Що є вплив правоохоронної системи на деякі процеси. Я ніколи не боровся з конкретною людиною або групою людей, ми завжди вибудовували і будуємо системи", - сказав Федоров.

За словами ексміністра, головним завданням його команди було змінити самі принципи роботи відомства: запустити відкриті тендерні процедури, оновити систему управління та формувати команду відповідно до поставлених цілей, а не під впливом сторонніх інтересів.

Михайло Федоров / Інфографіка: Главред

Чи може Федоров зберегти посаду міністра оборони

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" та голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок припустив, що Михайло Федоров може або повернутися до керівництва Міністерством цифрової трансформації, або продовжити роботу на посаді міністра оборони.

За словами експерта, ще до призначення Юлії Свириденко прем'єр-міністром Федоров входив до числа головних претендентів на цю посаду. Серед інших можливих кандидатів тоді також згадували Олександра Кубракова та низку інших політиків.

Водночас Клочок зазначив, що не готовий прогнозувати подальший розвиток політичної кар'єри Федорова. Однак, на його думку, навколо нього посилюється політичний тиск. Експерт вважає, що Федоров намагається втримати нинішню посаду та продовжити свою кар'єру, яка, попри його молодий вік, уже є досить успішною.

"Ми добре пам’ятаємо, що Федоров з’явився у команді Зеленського ще під час виборчої кампанії 2019 року. Він відповідав за цифровізацію процесів, платформи, Facebook, Instagram тощо. У них це все класно виходило", - підкреслив він.

Відставка Федорова - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача Олександра Сирського та призначив Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ.

Олександр Сирський оприлюднив офіційну заяву після звільнення, у якій підбив підсумки роботи на посаді та окреслив здобутки українського війська. У заяві він наголосив, що передає структуру, що тримає ініціативу і здатна утримувати наступ ворога. Сирський також повідомив, що лише за поточний рік під його командуванням звільнено 700 квадратних кілометрів землі.

Михайло Федоров відмовився від запропонованих альтернативних посад і наполягає на продовженні роботи саме на чолі Міністерства оборони. Він пояснив свою позицію тим, що не погоджується на іншу посаду і назвав міністерство оборони однією з трьох ключових посад в країні. Федоров при цьому нагадав, що його команда прийшла в Міністерство в січні 2026 року з планом AIR-LAND-ECONOMY і шість місяців послідовно реалізовувала цю стратегію.

Читайте також:

Про персону: Михайло Федоров Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року - віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року по 14 липня - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики. У минулому народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред