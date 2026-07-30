Група Ту-95МС взяла курс на пускові рубежі: коли очікувати пусків ракет

Коротко:
- РФ підняла Ту-95МС і Ту-160 для можливого удару
- Монітори повідомили про пуски ракет Х-101
- Загалом могло бути випущено близько 40 ракет
Країна-агресорка Росія, ймовірно, готує новий масований комбінований удар по території України. За даними моніторингових каналів, у ніч проти 30 липня було зафіксовано виліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья".
За попередньою інформацією, близько 00:40 було відзначено виліт чотирьох літаків Ту-95МС. Водночас моніторингові ресурси наголошують, що кількість бортів потребує додаткового уточнення.
Повідомляється, що літаки взяли південно-східний курс у напрямку ймовірних районів пуску крилатих ракет над територією Вологодської або Саратовської областей РФ.
Аналітики зазначають, що у разі виконання бойового завдання запуски ракет можуть відбутися орієнтовно в проміжку з 01:30 до 04:00.
Станом на 01:29 у повітрі, за даними моніторингу, перебували три стратегічні бомбардувальники Ту-160 та чотири Ту-95МС. Частина літаків уже наближалася до районів можливих пусків у Вологодській області.
Оновлено 01:52. За даними моніторингових каналів, зафіксовано інформацію про можливі пуски крилатих ракет Х-101 із трьох стратегічних бомбардувальників Ту-160.
Попередньо, вихід ракет у повітряний простір України очікується близько 03:00. Час може змінюватися.
Оновлено 02:24. За попередньою інформацією, було здійснено менше ніж 17 запусків із 2–3 бортів Ту-95МС. Загалом повідомляється приблизно про 35 пусків ракет із літаків Ту-160 та Ту-95МС, які перебували в повітрі раніше. Водночас частина бортів, за даними моніторингу, не була допущена до виконання ракетних пусків. Інформація уточнюється.
Оновлено 02:45. Повідомляється про повторні пуски крилатих ракет Х-101 із російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
За попередньою інформацією, запуски здійснили чотири борти. Йдеться про ще 8 пусків крилатих ракет. Загальна кількість випущених ракет Х-101, за даними моніторингу, може становити близько 40 одиниць.
Оновлено 02:59. Повітряні сили підтвердили пуски ракет ворожою стратегічною авіацією.
"Здійснено кілька хвиль пусків крилатих ракет Х-101 із літаків стратегічної авіації: Ту-95МС та Ту-160! Не ігноруйте тривогу", - йдеться у повідомленні.
Оновлено 03:14 Також аналітики повідомляють про ймовірний пуск крилатих ракет морського базування "Калібр" з акваторії Чорного моря, з району Новоросійська.
За попередніми даними, окупанти війська могли випустити до 10 ракет цього типу. Якщо інформація підтвердиться, орієнтовний час їхнього підльоту до українських міст становитиме:
- Одеса - близько 03:50;
- Херсон - близько 03:45;
- Вінниця - близько 04:00;
- Дніпро - близько 04:05;
- Київ - близько 04:20;
- Рівне - близько 04:30;
- Львів - близько 04:45.
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