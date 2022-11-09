"Це просто постановка": у ЗСУ пояснили, навіщо Кремлю гучні заяви про вихід з Херсону

У ЗСУ пояснили, навіщо Кремлю гучні заяви про вихід з Херсону/ Reuters, скрін

На сьогодні говорити про звільнення Херсона ще рано. Гучні заяви Росії про те, що війська РФ нібито покинуть Херсон і правобережжя Херсонщини та перейдуть на лівий берег Дніпра можуть бути "постановковим шоу" та інформаційно-психологічною операцією.

Про це заявила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі російського телеканалу "Дождь". Також ці заяви можуть бути спробою Росії "зберегти обличчя".

"Те, що зараз заявляється, – це спроба створити певне враження, що зберігатимуться життя солдатів, що зберігатиметься мирне населення, і чергова демонізація Збройних сил України… Постановкове шоу з проголошенням таких серйозних і важких рішень – це давно зрозумілий метод виправдання себе", – каже Гуменюк.

Також вона зазначила, що якби це була справжня військова операція, яку мали б провести окупанти, то вона вимагала б режиму інформаційної тиші.

У РФ оголосили про відведення військ РФ з Херсона

У середу, 9 листопада, очільник окупаційного Міністерства оборони Росії Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з Херсона і правобережної частини Херсонщини. Таке рішення країни-агресорки Шойгу оголосив після доповіді командувача військами РФ в Україні Сергія Суровікіна, який сказав, що окупанти не в змозі забезпечувати свої сили у Херсоні і на правобережжі Херсонщини.

Проте радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна звільняє свої території, спираючись на відомості розвідки, а не на зрежисовані телевізійні заяви. Київ не бачить ознак того, що Росія залишає окупований Херсон без бою. У місті залишається значна частина ворожого угруповання, стягуються додаткові резерви.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг відреагував на заяви РФ про відведення окупаційних військ з Херсона на лівий берег Дніпра. За словами генсека, НАТО обізнане з таким заявами, проте чекатиме, щоб побачити, що відбуватиметься далі.

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