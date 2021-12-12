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У Путіна заявили про агресивну риторику Байдена через загрозу вторгнення РФ в Україну

12 грудня 2021, 12:46
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Пєсков назвав агресивною риторику Вашингтона.

Пісок
Дмитро Пєсков / УНІАН

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що висловлювання президента США Джо Байдена про американські війська в Європі і погрози маневрами погіршують відносини з Росією.

Представник Кремля назвав агресивною риторику Вашингтона.

"Це, на жаль, ніяк не сприяє розрядці напруженості", - зазначив Пєсков, передає ТАСС.

При цьому він заявив, що незважаючи на дружнє спілкування (на початку зустрічі президенти обмінялися привітаннями), тон обговорення питань, що стояли на порядку денному, був гранично конкретний, що не терпить різночитань, як з боку президента Росії Володимира Путіна, так і з боку президента США Джо Байдена.

Можливе вторгнення Росії в Україну

Зазначимо, президент США Джо Байден розкрив плани США у разі вторгнення Росії в Україну.

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За словами американського лідера, Вашингтон перекине сили в східноєвропейські країни НАТО: Болгарію, Угорщину, Латвію, Литву, Польщу, Румунію, Словаччину, Чехію та Естонію.

Що кажуть у Путіна

При цьому Дмитро Пєсков заявив, що нібито у Росії намірів вторгатися в Україну немає. За його словами, "Росія має право переміщати війська по своїй території в будь-якому напрямку".

А ось основною проблемою, за словами Пєскова, є нібито застосування Києвом поставлених Туреччиною ударних безпілотників Bayraktar і наближення американського озброєння до російських кордонів.

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Позиція США щодо військ Росії біля кордонів України

7 грудня відбулися переговори президента США Джо Байдена і глави Росії Володимира Путіна. Центральною темою дискусії стала Україна. Байден виступив на підтримку збереження територіальної цілісності та суверенітету держави.

У Білому домі заявили, що Вашингтон засуджує концентрацію Москвою військ біля українських кордонів і має намір надати Києву додаткові партії летальної зброї. До того ж США не гарантують Росії невступ України в НАТО.

Президент Росії Володимир Путін у розмові з Джо Байденом звинуватив Україну в нібито невиконанні домовленостей щодо Донбасу. Також Москва вимагає від Вашингтона гарантій нерозширення Північноатлантичного альянсу на схід.

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