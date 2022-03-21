"Ощасливили Путіна": в МВС пояснили, чому агресору вигідні санкції проти російських олігархів

В МВС пояснили, чому агресору вигідні санкції проти російських олігархів/ Reuters

Оскільки світ посилює санкції проти російських олігархів, вони надалі зможуть вкладати гроші лише в Росію.

Тому Путін дуже радіє обмеженням, накладеним західними країнами на олігархів РФ. Таку думку висловив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі 24 каналу.

"Думаю, Путін був дуже щасливим, коли санкції ввели проти Романа Абрамовича, Олега Дерипаски й інших російських олігархів. Після цього він почав говорити: welcome to Russia. Ви повинні інвестувати саме в Росії. Залишайтесь тут та живіть так само як і я", – зазначив Денисенко.

За словами радника глави МВС, президент країни-агресорки зараз живе в бункері і хоче своє "бункерне життя" поширити на все своє оточення.

Раніше повідомлялося, що в Італії заарештували яхти підсанкційних російських олігархів Олексія Мордашова та Геннадія Тимченка. Яхту Мордашова Lady M заарештували в місті Імперія біля Сан-Ремо. Яхта Тимченка Lena стояла в самому місті. Їхня вартість оцінюється у 140 млн євро.

Після цього в Італії наклали арешт на найбільшу в світі вітрильну яхту вартістю 530 мільйонів євро, яка належить російському мільярдерові Андрію Мельниченку. Суперяхта SY A, що належить Мельниченку, перебувала в порту Трієста.

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