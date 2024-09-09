У Путіна 'втекли' від відповіді щодо поставки іранських ракет для обстрілів України

Москва ані спростувала, ані підтвердила інформацію про постачання ракет з Ірану. Хоча західна розвідка вже має дані про передачу цієї зброї.

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Росія не коментує постачання іранської "балістики" / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Вікіпедія

Прессекретар кремлівського диктатора Путіна Дмитро Пєсков не відповів на запитання, чи отримала Росія від Ірану балістичні ракети.

У коментарі своїм ручним пропагандистам Пєсков тільки сказав, що Москва розвиває і продовжить розвивати відносини з Іраном "у багатьох галузях", зокрема "чутливих".

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При цьому Пєсков "вкинув", що подібна інформація про постачання балістики з Ірану "не завжди відповідає дійсності".

"Ми бачили це повідомлення. Не щоразу подібна інформація відповідає дійсності. Іран - наш важливий партнер. Ми розвиваємо наші торговельно-економічні відносини. Розвиваємо наше співробітництво і діалог у всіх можливих галузях, включно з найчутливішими галузями. І будемо продовжувати це робити", - сказав Пєсков.

Хто такий Дмитро Пєсков? Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії в Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Велика Британія та низка інших країн запровадили проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

Іран передав Росії ракети - докладніше

Раніше газета WSJ писала, що Іран відправив Росії партію балістичних ракет малої дальності. Європа і США працюють над новими санкціями у відповідь на дії Ірану. У наступній партії ракет виявляться ракети більшого радіусу дії, попереджають експерти.

Учора, 8 вересня, член Комісії нацбезпеки парламенту Ірану підтвердив передачу Москві партії ракет. Також Тегеран підтвердив, що допомагає своєму агресивному союзнику безпілотниками, що раніше іранська влада неодноразово заперечувала.

Аналітики вважають, що іранські ракети типу Ababil або Fateh-360 Росія буде використовувати по ближніх цілях, а "Іскандери" - по дальніх.

Головною проблемою під час збиття іранської "балістики" можуть стати особливості її бойової частини, вважає військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Іранські балістичні ракети - основні характеристики / Інфографіка: Главред

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