Масові військові злочини Росії в Україні: Кулеба закликав світ розірвати зв'язки з Москвою

Світ має позбутися російського впливу - Кулеба / УНІАН

Світ повинен піти на позбавлення впливу Росії у всіх сферах, у тому числі в політиці, міжнародних відносинах, економіці, бізнесі, енергетиці та дослідженнях. Сьогодні Москва є токсичним партнером, який несе відповідальність за масові військові злочини в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У своєму Twitter-акаунті він написав про те, що країнам слід провести "депутінізацію" – позбавлення від російського впливу у всіх сферах. Росія відповідальна за масові військові злочини в українській державі. Тому чим раніше світ вдасться до такого кроку, тим краще.

"Депутінізація означає порятунок від російського впливу у всіх сферах. Політика, міжнародні відносини, економіка, Енергетика, бізнес, мистецтво, дослідження і т.д. Росія сьогодні є токсичним партнером, відповідальним за масові військові злочини в Україні. Чим раніше світ розірве всі зв'язки, тим краще", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна має намір вимагати чітких правових гарантій безпеки. Західні партнери повинні підтримувати Київ у війні проти Росії, а не стояти осторонь, і надавати зброю на вимогу і в необхідних обсягах.

При цьому він також підкреслив, що Україна не зацікавлена в австрійській або шведській моделях нейтрального статусу. Києву потрібна реалізація української моделі з чітко прописаними гарантіями безпеки.