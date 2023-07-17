У Путіна зажурилися через вибухи на Кримському мосту і мріють про "перемогу"

Директор Кремля Володимир Путін лише за декілька годин дізнається всі деталі інциденту на Кримському мосту в окупованому Криму, сказав Дмитро Пєсков.

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У Путіна звинуватили Україну в атаці на Кримський міст / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, соцмережі

Рупор Кремля Дмитро Пєсков звинуватив Україну в нібито "атаці Кримського мосту". За його словами, Володимир Путін вже ухвалив, мовляв, "відповідні рішення": всі деталі про інцидент російський директор дізнається тільки за декілька годин і розпорядився почати відновлювальні роботи на незаконно спорудженій окупантами естакаді у захопленому агресором Росією Криму.

Як повідомляють пропагандисти РИА Новости, Пєсков висунув звинувачення на адресу України у зв'язку з вибухами на Кримському мосту. Жодних доказів не було наведено.

"Ми знаємо, хто за цим стоїть, віддаємо звіт в підступності київського режиму", - сказав Пєсков.

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Також він сказав, що Путін, мовляв, "прийняв доповіді" щодо Кримського мосту, а всі деталі дізнається лише о 19:00.

"Путін прийняв доповіді щодо ситуації з терактом на Кримському мосту. В районі 19.00 мск він проведе по ВКС нараду щодо ситуації з Кримським мостом, Марат Хуснуллін (віцепрем'єр РФ, - ред.) з місця доповість ситуацію. Путін дав доручення щодо організації руху транспорту на кримському напрямку у світлі теракту на Кримському мосту. Він доручив організувати ремонтно - відновлювальні роботи на Кримському мосту, Хуснуллін вилітає в регіон", - додав представник Кремля.

Крім того, він також розповів, як Москва нібито "відповість на атаку на Кримський міст".

"Якщо брати кінцеву перспективу, то відповіддю буде досягнення цілей СВО", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Вибухи на Кримському мосту

Вночі 17 липня в окупованому країною-агресором Росією Криму на Кримському мосту прогриміли вибухи. В результаті інциденту рух естакадою перекрили. На шляху до мосту величезні пробки.

"На Кримському мосту зупинено рух: сталася надзвичайна подія в районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю. Працюють правоохоронні органи і всі відповідальні служби", - сказав розповів ватажок захопленого Криму Аксьонов.

За відомостями РФ, загинули дві людини

У Мережі опублікували кадри наслідків вибухів на Кримському мосту. Пробки до естакади досягли показника в понад 1000 транспортних засобів.

У СБУ відреагували на "бавовну" в окупованому Криму. У спецслужбі опублікували жовтневе фото Кримського моста і відповіли віршем, в якому зазначено, що "соловей у Криму зустрічає СБУ".

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