"У Путіна проблеми": у Байдена назвали ключову причину мобілізації у РФ

У Білому домі оцінили старт мобілізації в РФ / WhiteHouse.gov

В Адміністрації президента Сполучених Штатів Джо Байдена відреагували на інформацію про те, що президент РФ оголосив в Росії "часткову мобілізацію".

Це є ознакою того, що господар Кремля зазнає труднощів у війні в Україні, підкреслив координатор зі стратегічних комунікацій в Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє CNN.

Американський чиновник звернув увагу на те, що число людей, яке хочуть мобілізувати в РФ, майже в два рази більше, ніж було задіяно Росією під час початку повномасштабного вторгнення в Україну.

"Це безумовно ознака того, що він (Путін - ред.) зазнає труднощів, і ми знаємо, що він зазнав десятки тисяч втрат. У нього жахливий бойовий дух, згуртованість підрозділів на полі бою, командування і управління досі не вирішені. У нього проблеми з дезертирством, і він змушує поранених повертатися в бій. Так що очевидно, що людські ресурси - це проблема для нього", - зазначив представник Білого дому.

Кірбі додав, що США сприймають серйозно загрози лідера країни-агресора застосувати ядерну зброю і будуть змінювати свої плани відповідно до стратегічної позиції РФ.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

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