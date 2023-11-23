"Рухається всією своєю військовою міццю": у Путіна в істериці злякалися НАТО

Держава-окупант Росія, яка напала на Україну, нібито не становить загрози країнам Євросоюзу, сказав представник кремлівської директорської Дмитро Пєсков.

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У Путіна злякалися "загрози Європи", тому що вона в НАТО / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Defense Visual Information Distribution Service

Рупор Кремля Дмитро Пєсков заявив, що, мовляв, це не агресорка Росія становить загрозу, а навпаки, мовляв, Європа "загрожує" російській державі. Все через нібито рух НАТО "всією своєю міццю" до російських кордонів.

Як повідомляє Інтерфакс, кремлівський представник "наїхав" на Чехію, президент якої Петро Павел раніше попередив країни Європи про необхідність готуватися до військового конфлікту з Росією.

Він "вважає", що Москва не загрожує європейським країнам.

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"З Праги багато істеричних заяв за останній рік або навіть декілька років ми чуємо. Подібні істеричні настрої не личуть керівництву Чехії. Ну, вже таке покоління політиків у них при владі. Це скоріше їхня біда, а не наша. Росія не становить загрози для Європи", - вигадав Пєсков.

Більш того, на думку рупора Путіна, це Європа "загрожує" Росії, тому що потужне НАТО "рухається до її кордонів".

"Європа становить загрозу для Росії, і Європа, я маю на увазі ЄС, будучи підконтрольним США континентом, саме вони беруть участь у НАТО, яке рухається з усією своєю військовою міццю до наших кордонів", - істерично підкреслив Дмитро Пєсков.

Раніше військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду казав, що НАТО піде прямою війною на РФ, якщо російські окупанти ризикнуть підірвати Запорізьку атомну електростанції. На думку експерта, країни Альянсу в такому випадку можуть піти на військову операцію на території Росії.

Замороження війни в Україні призведе до нападу РФ на НАТО за 6 років, вважають німецькі аналітики DGAP. Згідно з оцінкою експертів, Росія скористається паузою і відновить свій військовий потенціал. Після цього Москва може напасти вже на країни Балтії.

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