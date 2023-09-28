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Казахстан підтримав формулу миру України та санкції проти Росії

Андрій Ганчук
28 вересня 2023, 17:34 оновлено 28 вересня, 17:38
Агресор Росії і Україна "готові до переемовин", проте на даний момент немає платформи для подальшої дискусії, стверджує Касим-жомарт Токаєв.

Токаєв, Зеленський
Токаєв фактично підтримав формулу миру Зеленського / Колаж: Главред, фото: akorda.kz, скріншот YouTube

Казахстан має намір дотримуватися санкцій проти країни-агресора РФ і не допустить обходу обмежень. Москва і Київ нібито готові до перемовин, але наразі немає такого майданчика. Астана виступає за завершення війни Росії проти України на базі Статуту ООН. Про це заявив президент Касим-Жомарт Токаєв.

Як повідомляє РБК-Україна, під час брифінгу в Німеччині він розповів про те, що Казахстан дотримується санкцій проти Росії і не дозволить роботу механізмів, спрямованих на обхід обмежень.

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"Будемо слідувати санкційному режиму. У нас є контакти з відповідними організаціями щодо дотримання санкційного режиму і будь-яких побоювань німецької сторони щодо дій для обходу санкційного режиму, мені здається, не повинно бути", - сказав Токаєв.

Більше того, він також заявив, що Казахстан підтримує мирне завершення розв'язаної Росією війни проти України на базі Статуту ООН.

"Я сьогодні заявляв пану канцлеру, що ситуація дуже серйозна. Що російська сторона і українська сторона готові до перемовин, але платформа щодо перемовин, наразі невідома. Настає ера мудрої дипломатії. Треба припиняти взаємні звинувачення і вести розумні перемовини", - підкреслив Касим-Жомарт Токаєв.

Формула миру України

На засіданні Ради Безпеки ООН 20 вересня президент Володимир Зеленський представив формулу миру України. Вона заснована на принципах відновлення територіальної цілісності держави відповідно до Статуту ООН.

Український гарант назвав два пункти з формули Києва:

Повне виведення всіх військових формувань РФ з території України. Територіальна цілісність держави повинна бути відновлена в межах 1991 року;

Чорноморський флот окупантів Росії повинен бути виведений з Криму.

Що зазначено в Статуті ООН

У пункті 4 статті 2 Статуту Організації об'єднаних Націй зазначено, що всі держави, які перебувають в ООН, не повинні застосовувати силу щодо територіальної цілісності та політичної незалежності інших держав. На цьому наполягає і Україна.

"Всі члени Організації Об'єднаних Націй утримуються в їхніх міжнародних відносинах від загрози силою або її застосування як проти територіальної недоторканності або політичної незалежності будь-якої держави, так і будь-яким іншим чином, несумісним з цілями Об'єднаних Націй", - підкреслюється в документі.

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Казахстан санкції проти Росії Касим-Жомарт Токаєв війна Росії та України
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