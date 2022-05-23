У Путіна відреагували на суд в Україні над російським військовим Шишимаріним/ УНІАН, Reuters

Росія спробує захистити інтереси свого військового Вадима Шишимаріна. Він став першим російським окупантом від початку широкомасштабного вторгнення РФ, якого засудили в Україні за вбивство цивільного.

В РФ відреагували на вирок українського суду. Як заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков під час брифінгу, Росію "хвилює доля свого громадянина". Проте, за словами речника російського диктатора, у них немає багато способів, щоб йому допомогти.

"Ми не маємо багато можливостей для захисту його інтересів на місці. Бо фактично не ведеться діяльність закордонних установ. Але це не означає, що ми не будемо розглядати можливості спроб по інших каналах. Доля кожного громадянина Росії для нас має першочергове значення", – висловився Пєсков.

Перший вирок військовому РФ за вбивство цивільного

Нагадаємо, Солом'янський суд Києва 23 травня оголосив вирок російському окупанту Вадиму Шишимаріну, який вбив беззбройного жителя селища Чупахівка Сумської області. За скоєння цього злочину його засудили до довічного ув'язнення. Це перший подібний вирок з початку повномасштабної війни Росії проти України.

21-річний окупант Шишимарін 28 лютого застрелив 62-річного чоловіка на вулиці села міського типу Чупахівка, коли той просто ішов узбіччям з велосипедом і розмовляв по телефону. Як розповів сам окупант, такий наказ йому віддав прапорщик.

Під час слухань окупант заявив, що не хотів стріляти, проте через погрози старшого за званням все-таки випустив автоматну чергу в беззахисного чоловіка.

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