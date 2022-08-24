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"Це буде удар божевілля": чи зважиться Путін застосувати ядерну зброю - оцінка експерта

24 серпня 2022, 01:42

Якщо господар Кремля вирішить завдати ядерного удару, він поставить на кін всю Росію.

Путін, ядерний удар
Якщо Путін застосує ядерну зброю - назад дороги не буде, сказав Олег Соскін/ Фото Reuters, pixaby

Директор Інституту трансформації суспільства, політолог, економіст Олег Соскін оцінив ризик того, що російський диктатор Володимир Путін зважиться завдати ядерного удару.

За словами експерта, з одного боку, Путін дуже піклується про своє здоров'я, у нього є діти і сім'я.

"Якщо виходити з цього, то Путін не стане завдавати ядерного удару. Але якщо виходити з того, що Путін впав у безумство, тоді він це зробить. І ми зараз підходимо до цієї лінії, коли стане зрозуміло - він божевільний або прикидається", - сказав Соскін під час чату на Главреді.

Політолог додав, що якщо Путін застосує ядерну зброю - назад дороги не буде, будь-які переговори з російським президентом будуть виключені.

"Після цього на кону стоятиме Росія в повному обсязі, Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, російські атомні станції. Тобто Путін, завдаючи ядерного удару, відкриє ящик Пандори. І такі ж удари завдаватимуть вже по ньому", - пояснив політолог.

Загроза ядерного удару з боку Росії

Військовий експерт Олег Жданов раніше заявляв, що Захід не дозволить Росії застосувати ядерну зброю. За його словами, питання чітко відстежується, і нікому не потрібна подібна ситуація в центрі Європи. Як стверджує Жданов, Путіну дали зрозуміти: якщо почнуться розмови про можливість ядерного удару, західний світ вдарить по бункеру Путіна, і сам глава РФ це розуміє.

Колишній спецпредставник Держдепу США по Україні Курт Волкер також вважає, що Росія не піде на реалізацію сценарію, пов'язаного із застосуванням ядерної зброї у війні проти України. За його словами, в Москві розуміють, що в такому випадку Північноатлантичний альянс завдасть удару у відповідь, і російської держави не буде. Волкер припустив також, що військові РФ, розуміючи подальші наслідки, не виконають такий наказ.

При цьому Путін може застосувати тактичну ядерну зброю проти України. Таку думку озвучив другий президент України Леонід Кучма.

Зазначимо, російські окупанти використовують для ядерного шантажу захоплену п'ять місяців тому Запорізьку АЕС. Вони відкрито визнають, що замінували всі важливі об'єкти на станції. Зокрема, начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, командувач гарнізоном Запорізької атомної електростанції генерал-майор Валерій Васильєв натякнув на готовність підірвати ЗАЕС при спробі штурму Збройних сил України.

У свою чергу, експерт з питань енергетики та член Українського ядерного товариства Ольга Кошарна вважає, що Запорізька АЕС потрібна РФ цілою. За її словами, Росія хоче переключити на Крим і Каховську ГЕС, і Запорізьку АЕС. Їм потрібно встигнути до опалювального сезону.

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