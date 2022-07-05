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"Навіть у Лукашенка не вистачить сміливості": Жданов оцінив ризик атаки окупантів на українські АЕС

5 липня 2022, 01:32

Рівненська та Хмельницька АЕС добре охороняються. Якщо путінські війська зважаться на атаку, то бої за них будуть досить серйозними і кровопролитними.

Рівненська АЕС
Рівненська та Хмельницька АЕС навряд чи стануть цілями окупантів / Фото УНІАН

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов оцінив ризики того, що російські окупанти можуть обстріляти Рівненську та Хмельницьку АЕС для того, щоби занурити Україну в енергетичну кризу напередодні зими.

На думку експерта, Рівненська АЕС навряд чи буде метою загарбників.

"По-перше, ми добре охороняємо Рівненську та Хмельницьку АЕС, вони розташовані поруч. Тому бої за них будуть досить серйозними і кровопролитними", - сказав Жданов в інтерв'ю Главреду.

"По-друге, все ж таки мова йде про атомні станції - гратися з вогнем біля бочки з бензином нерозумно. Навіть у Лукашенка не вистачить сміливості піти на такий ризикований крок", - додав військовий експерт.

Як повідомляв Главред, в перший день повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого армія РФ захопила Чорнобильську АЕС. Військові утримували в заручниках персонал.

31 березня Державне агентство України з управління зоною відчуження заявило, що на території української Чорнобильської атомної електростанції вже немає російських військ.

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