Росія змогла швидко захопити Чорнобильську АЕС завдяки таємним агентам - Reuters

Окупанти захопили Чорнобильську АЄС завдяки агентам / facebook/usovant

Окупанти змогли швидко захопити Чорнобильську АЭС завдяки мережі таємних агентів, яку створила російська влада ще до повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляє Reuters.

П'ять джерел видання, які були знайомі з задумами Кремля, повідомили, що військові радники Путіна сподівалися змусити Зеленського втекти чи капітулювати саме за допомогою агентів.

Повідомляється, що РФ відправила своїх агентів у Чорнобиль ще минулого року. Там вони займалися підкупом чиновників і підготовкою до безкровного захоплення.

За даними видання, шпигунський апарат Москви був тісно пов'язаний з Чорнобилем протягом десятиліть. Після Чорнобильської катастрофи КДБ СРСР доручив вербувати агентів з числа співробітників станції. Шефи московської розвідки зберегли вплив навіть після того, як Україна стала незалежною. Так, наприклад, Микола Голушко був першим головою внутрішньої розвідки України, але після 4 місяців роботи повернувся до Москви та очолив службу, яка була попередницею сьогоднішнього КДБ.

У своїх мемуарах він згадував про те, як відповідно до підписаної угоди, СБУ була зобов'язана ділитися розвідінформацією з Росією.

РФ почала засилати своїх агентів в Україну у 2021 році. Тоді вони повинні були встановити контакти з відповідальними за забезпечення безпеки Чорнобильської АЕС, щоб забезпечити швидке захоплення станції. Нині вже виявлено мінімум двох осіб, яких підозрюють у передачі секретної інформації та сприянні росіянам у захопленні АЕС.

Захоплення Чорнобиля було для РФ лише сходинкою до взяття Києва. Кремль очікував, що агенти, які займали керівні посади, зіграють у цьому вирішальну роль.

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Захоплення Чорнобильської АЕС

Армія РФ захопила ЧАЕС ще в перший день вторгнення - 24 лютого. Військові утримували в заручниках персонал. 31 березня Державне агентство України з управління Зоною відчуження заявило, що на території української Чорнобильської атомної електростанції вже немає російських військ.

Раніше міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що російські солдати, які рили окопи в найнебезпечнішій зоні Чорнобиля - Рудому лісі - і поблизу Чорнобильської АЕС, заслуговують номінації на премію Дарвіна. За словами міністра, окупанти "добровільно отримали такі дози радіації, наслідки яких їм будуть пояснювати лікарі в спеціальних захисних костюмах".

Варто відзначити, що російських окупантів, які захоплювали Чорнобильську зону і вирили окопи в найнебезпечнішій зоні Чорнобиля масово вивозили до Гомеля на лікування. У всіх були симптоми зараження радіаційними отрутами.

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