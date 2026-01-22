Рус
Путін піде на компроміс, переговори України з РФ почнуться завтра - про що говоритимуть

Юрій Берендій
22 січня 2026, 19:41
Зеленський повідомив про склад української делегації для участі у тристоронніх переговорах із США та Росією та назвав ключову тему зустрічі в ОАЕ.
Зеленський повідомив деталі переговорів України з РФ в новому форматі / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Тристоронні переговори з РФ – хто поїде від України
  • Чи піде Путін на припинення війни - як закінчиться війна
  • Як створення Ради миру вплине на хід війни РФ проти України

Володимир Зеленський під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі анонсував майбутню тристоронню зустріч України, США та Росії, яка запланована на 23–24 січня в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) і має стати першим такого рівня форматом прямого діалогу за участю усіх трьох сторін після кількох раундів окремих консультацій у Давосі та Вашингтоні. Про деталі майбутніх переговорів він повідомив під час спілкування з журналістами, яке транслював Офіс президента України.

Главред зібрав головні заяви Зеленського.

Тристоронні переговори з РФ – хто поїде від України

Президент України повідомив, що до складу української делегації увійдуть:

керівник Офісу президента Кирило Буданов,

  • секретар РНБО Рустем Умєров,
  • перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця,
  • голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія
  • начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

"Побачимо, яким буде результат. Два дні буде достатньо. Звичайно, ми побачимо. Вони будуть готові обговорити різні пункти цього плану. Тоді я зв'яжуся з ними. Вони зателефонують мені і повідомлять свої оцінки. Яка атмосфера обговорень і поїздки. Чи знайдуть вони якісь зв'язки, чи ні", - вказав президент.

Зеленський наголосив, що зараз критично важливо, щоб усі сторони працювали ефективно, інакше війна триватиме. Він підкреслив, що переговорні групи вже витратили багато часу та зусиль на численні зустрічі та обговорення, і цей процес був серйозним і непростим. Хоча публічно результати можуть бути малопомітні, робота ведеться інтенсивно, і успіх залежить від відповідальності всіх учасників.

/ Скріншот

Щодо запланованих зустрічей найближчими днями Зеленський висловив оптимізм, що вони відбудуться.

"Для мене це крок вперед. Я думаю, що сьогодні, коли ми мали розмову з американською командою, і коли американська команда, я, і коли американський президент та його команда, і ми всі сказали, що гарантії безпеки досягнуто. Отже, документ готовий", - додав глава держави.

Зеленський підкреслив, що для зрозуміння гарантій безпеки необхідно підписати відповідний документ, але це можливо лише після завершення війни, тому важливо мати всі потрібні документи. Він додав, що перші кроки у тристоронніх переговорах можуть наблизити до миру, хоча остаточні результати ще невідомі.

Про що будуть говорити на переговорах з США та РФ

Президент також повідомив, що сьогодні обговорювалися складні питання за участі Стіва Віткоффа, Джареда Кушнера, Дональда Трампа та сенатора Рубіо, і залишилося одне ключове питання, яке досі не вирішене.

"І я думаю, що на тристоронніх зустрічах ми, можливо, покажемо один одному варіанти. Йдеться про східну частину нашої країни. Йдеться про землю. Це питання, яке ми ще не вирішили", - наголосив Зеленський.

Зеленський попередив Європу

Зеленський зазначив, що в Європі є сильні лідери, які знають, що потрібно робити, і їм слід діяти швидко. Він нагадав, що до 2040 року Росія може мати армію чисельністю 2,5 мільйона осіб.

"Але ми не знаємо, чи повернеться Росія (після припинення вогню або завершення війни, - ред.) , що їм потрібно, які їхні цілі. Ніхто не знає. Моя пропозиція, і я думаю про наші сім'ї та наших дітей, моя пропозиція Європі полягає в тому, що Росія захоче перевірити, хто сильний в Європі. І моя пропозиція полягала в тому, щоб мати сильну армію, не менше 3 мільйонів людей. І рік тому я сказав, що ми готові поділитися всіма нашими технологіями, тим, що ми маємо, з нашими партнерами. У нас немає достатньо коштів, щоб зробити всіх сильними. У нас немає достатньо грошей, щоб зробити нас сильнішими. Ось чому нам потрібно викласти на папері ідею спільних великих сил. Не використовувати їх, краще не використовувати, але мати їх", - вказав він.

Чисельність армій країн Європи, які є членами НАТО / Інфографіка: Главред

Президент додав, що хоча в Європі є такі лідери, їм необхідно ухвалювати рішучі та сміливі рішення.

Чи піде Путін на припинення війни - як закінчиться війна

Зеленський зазначив, що він сумнівається, чи Путін дійсно прагне завершити війну в тому стані, в якому опинилася його армія — виснажена і з великими втратами, без досягнення первісних цілей. Водночас економіка Росії сильно виснажена, і їхні війська сильно ослаблені. Українська армія також виснажена, але чесно говорить про це і робить усе можливе, а солдати віддають максимум.

"Але 35 000, як я сказав сьогодні, 35 000 загиблих російських солдатів на місяць. І ця цифра буде зростати. І це великі втрати. Це їхнє рішення — продовжувати війну чи ні. Але ми хочемо зупинити цю війну", - сказав він.

Президент додав, що він вірить у здатність Дональда Трампа сприяти врегулюванню, оскільки той веде прямий діалог з Путіним на рівних. Зеленський підкреслив, що американська армія значно сильніша за російську. Саме тому він переконаний, що Трамп здатен надійно вплинути на ситуацію.

"Можливо, вони хочуть знайти компроміси. Ви знаєте, що ми відкриті для різних кроків. І я сказав, що це компроміси обох сторін. Обох сторін. Тому росіяни не виграють цю війну. Вони не виграли. І не виграють", - наголосив глава держави.

Як створення Ради миру вплине на хід війни РФ проти України

Зеленський підкреслив, що створення Ради миру є ініціативою президента Трампа, а не його власною, адже він не є главою США. Україну запросили до цього процесу.

Рада миру
Рада миру / Инфографика: Главред

Він пояснив, що під час обговорень 20-пунктового плану гарантій безпеки та контролю за першими кроками, такими як припинення вогню, американська сторона запропонувала залучити партнерів для спільного моніторингу разом із США. У цю Раду миру мають увійти обидві сторони конфлікту — росіяни та українці, які перебувають на лінії фронту, а контроль здійснюватиметься за допомогою дронів і технологій, за участі американських та деяких європейських представників.

"Я маю на увазі, що для мене це не новина про цю раду. Я не знав, як це буде, що це буде в Давосі, і кого президент Трамп залучить або запросить. Я не знав. Це залежить від нього. Але я сказав, що для нас зрозуміло, що ми будемо в цій війні, коли війна закінчиться. Зараз ми з росіянами вороги. Білорусь – союзник Росії. Ми не можемо бути з ними, і це вже є в пакеті, в 20-пунктному плані. Тож це буде працювати. Я так думаю. Це буде працювати з місією спостереження після, тільки після того, як для нас закінчиться війна. Можливо, є якісь інші, як Газа, і вони говорили про деякі інші питання. Я не говорю про те, щоб ми були залучені до Гази та інших питань. Тож ми говоримо про цих партнерів, які будуть контролювати припинення вогню та гарантії безпеки", - резюмує він.

20-пунктний мирний план США / Інфографіка: Главред

Чому переговори не принесуть миру - думка експерта

Як раніше писав Главред, багатосторонні консультації між представниками Росії, України та США щодо врегулювання війни в Україні є формальними. Вони не здатні дати реальні результати для завершення війни. Таку думку висловив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

За його словами, основна проблема полягає у неподібному складі делегацій та форматі зустрічей.

"Нинішні переговори імітаційні, по суті, це консультації (...) Це якісь випадкові люди, а не ті, хто мали б вести серйозні переговори. Як ми знаємо, від американців у переговорах беруть участь девелопер і зять президента, які не є представниками американської держави, від росіян - спецпредставник Путіна, який спеціалізується на інвестиціях, а наша делегація, здається, навіть не має директив на ведення цих переговорів, а просто виконує функцію передавача інформації", - сказав Горбач.

Він вважає, що підписання документу про остаточне врегулювання можливо лише у 2026 році, якщо збігнуться кілька умов: певні поступки з боку України, виснаження ресурсів Росії та тиск потенційної адміністрації Трампа. Горбач уточнив, що серйозних переговорів у цьому напрямку можна очікувати приблизно з квітня 2026 року.

Про джерело: Офіс Президента України

Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Волонтер Сергій Стерненко отримав посаду в Міноборони - чим він буде займатись

Волонтер Сергій Стерненко отримав посаду в Міноборони - чим він буде займатись

21:23Україна
16 годин без світла: введені жорсткі графіки вимкнення світла у Сумах на 23 січня

16 годин без світла: введені жорсткі графіки вимкнення світла у Сумах на 23 січня

20:46Енергетика
Буде новий обстріл: монітори попереджають про небезпеку

Буде новий обстріл: монітори попереджають про небезпеку

20:22Війна
Путін піде на компроміс, переговори України з РФ почнуться завтра - про що говоритимуть

