Трамп запускає заміну для ООН: яка роль України в новій організації та для чого там Росія

Створення Ради миру викликало хвилю обурення як серед західних лідерів, так і серед експертів, які побоюються, що ініціатива Трампа зможе підважити ООН.

Рада миру - що відомо про нову заміну для ООН та яка роль буде в України

Про що йдеться у матеріалі:

Які країни отримали запрошення на вступ до Ради миру та яка її структура

Як створення Ради миру може вплинути на війну РФ проти України та ситуацію в світі

Чи вступить Україна до Ради миру та що означає запрошення до неї Росії

На початку 2026 року адміністрація президента США Дональда Трампа активно просуває проєкт створення міжнародної "Ради миру" — нового органу, який, за задумом Вашингтона, має контролювати виконання угод про припинення конфліктів, починаючи з сектору Гази та потенційно поширюючись на інші гарячі точки, включно з війною Росії проти України. Ідея передбачає залучення провідних держав світу до наглядової структури, що мала б сприяти стабільному миру та відновленню постраждалих регіонів.

Проєкт, який часто називають де-факто альтернативою Організації Об’єднаних Націй викликав критичну реакцію на міжнародній арені.

Главред зібрав головне, що варто знати про Раду миру.

Трамп оголосив про створення Ради миру – яка її місія

15 січня президент США Дональд Трамп заявив про намір створити так звану Раду миру, яка, за його словами, відповідатиме за нагляд над післявоєнним управлінням Сектором Гази. Про це він повідомив у соціальній мережі Truht Social.

"Як оголосив Стів Віткофф, ми офіційно перейшли до наступного етапу 20-пунктного мирного плану для Гази", - написав він.

Як зазначив глава Білого дому, Рада миру діятиме у тісній координації з новоствореним палестинським технократичним урядом — Національним комітетом з управління Газою, який має здійснювати керівництво регіоном у перехідний період.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Які країни отримали запрошення на вступ до Ради миру

Президент США Дональд Трамп звернувся до низки світових лідерів із пропозицією долучитися до так званої "Ради миру". Трамп наполягає на проведенні церемонії підписання в Давосі у четвер, попри те що частина запрошених закликала переглянути умови діяльності цієї ініціативи. Наразі участь підтвердили лише кілька держав, тоді як Франція від участі відмовилася. Про це повідомляє Bloomberg.

Нижче наведено перелік запрошених держав до участі в Раді миру, складений на основі даних джерел Bloomberg, обізнаних із ситуацією, а також повідомлень лідерів у соцмережах. При цьому, уточнюється, не всі країни підтвердили отримання запрошень, і список не є повним.

Які країни отримали запрошення:

Албанія

Аргентина

Австралія

Австрія

Бахрейн

Білорусь

Бразилія

Канада

Китай

Кіпр

Єгипет

Європейська комісія

Фінляндія

Франція

Німеччина

Греція

Угорщина

Індія

Індонезія

Ірландія

Ізраїль

Італія

Японія

Йорданія

Казахстан

Марокко

Нідерланди

Нова Зеландія

Норвегія

Оман

Пакистан

Парагвай

Польща

Португалія

Катар

Румунія

Росія

Саудівська Аравія

Сінгапур

Словенія

Південна Корея

Іспанія

Швеція

Швейцарія

Таїланд

Туреччина

Об'єднані Арабські Емірати

Велика Британія

Україна

Узбекистан

В'єтнам

Яка структура Ради миру

Адміністрація Дональда Трампа пропонує країнам, які прагнуть отримати постійне місце в новоствореній Раді миру, зробити внесок щонайменше в 1 мільярд доларів. Згідно з проєктом статуту організації, з яким ознайомилося Bloomberg, першим головою Ради стане сам Трамп, і саме він визначатиме склад її учасників. Формально рішення ухвалюватимуться більшістю голосів за принципом "одна держава — один голос", однак усі вони потребуватимуть остаточного затвердження головою.

"Кожна держава-член буде виконувати свої обов'язки протягом не більше трьох років з моменту набрання чинності цим Статутом, з можливістю продовження терміну повноважень головою. Трирічний термін членства не поширюється на держави-члени, які внесуть понад 1 000 000 000 доларів США готівкою до Ради миру протягом першого року з моменту набрання чинності Статутом", – йдеться в проєкті.

Критики вбачають у цій ініціативі спробу створити альтернативну або навіть конкурентну структуру Організації Об’єднаних Націй, яку Трамп неодноразово публічно критикував.

У статуті Рада миру визначена як міжнародна організація, покликана сприяти стабільності, відновленню легітимного управління та досягненню сталого миру в регіонах, що постраждали від або перебувають під загрозою конфліктів. Організація набуде офіційного статусу після того, як хартію підтримають щонайменше три держави. Також Трамп матиме повноваження затверджувати офіційну печатку Ради.

За словами джерел, знайомих з питанням, проєкт передбачає, що контроль над зібраними коштами зосереджуватиметься безпосередньо в руках Трампа, що викликає неприйняття у більшості потенційних учасників. Співрозмовники говорили на умовах анонімності через чутливість обговорюваних питань. Кілька країн уже відкрито виступають проти запропонованого статуту та координують зусилля для спільного відхилення ініціативи.

Рада миру / Інфографіка: Главред

Водночас американський посадовець підтвердив Bloomberg News, що приєднатися до Ради можна і безкоштовно, однак внесок у 1 мільярд доларів гарантує статус постійного члена. За його словами, всі зібрані кошти планують спрямувати безпосередньо на реалізацію мандата Ради миру з відновлення Гази, і майже кожен долар має бути використаний за призначенням.

Проєкт статуту також передбачає, що голосуючі засідання Ради проводитимуться щонайменше раз на рік, а також у додаткові терміни та в місцях, які визначатиме голова. Порядок денний кожного засідання підлягатиме його затвердженню. Окрім цього, Рада регулярно проводитиме неголосуючі зустрічі з виконавчим комітетом, не рідше одного разу на квартал.

Трамп матиме право виключати членів Ради, якщо проти цього не виступить дві третини її складу.

"Голова повинен завжди призначати наступника на посаду голови", – йдеться в статуті.

Білий дім уже оголосив про створення першої виконавчої групи, до якої увійдуть державний секретар Марко Рубіо, спецпосланець на Близькому Сході Стів Віткофф, зять Трампа Джаред Кушнер та колишній прем’єр-міністр Великої Британії Тоні Блер.

За джерел видання, Трамп прагне, аби повний текст конституції та повноваження Ради миру були підписані в Давосі у четвер. Водночас частина запрошених країн ставиться до цієї ідеї з помітним скепсисом.

Трамп пригрозив Макрону

Президент Франції Емманюель Макрон відмовився від пропозиції президента США Дональда Трампа приєднатися до Ради миру. Про це повідомило Politico з посиланням на Єлисейський палац. Раніше про намір Парижа не брати участі в цій ініціативі також інформувало агентство Bloomberg.

За даними Politico, таке рішення пов’язане з побоюваннями французької сторони, що Рада миру може отримати надзвичайні повноваження, які виходитимуть за межі тимчасового управління Сектором Гази та потенційно підриватимуть існуючу систему Організації Об’єднаних Націй. Reuters, посилаючись на неназвані джерела, зазначає, що Франція планує відхилити запрошення "на цьому етапі", зокрема через сумніви щодо збереження ролі ООН у запропонованій ініціативі.

У відповідь Дональд Трамп заявив, що може запровадити 200-відсоткові мита на французьке вино та шампанське, якщо Франція не погодиться увійти до Ради миру.

"Ніхто його не хоче, бо він дуже скоро покине свій пост. Я введу 200% мито на його вина і шампанське, і він приєднається", – сказав Трамп.

Крім того, Трамп оприлюднив текст повідомлення від французького президента, в якому Макрон запросив його на вечерю в Парижі в четвер.

Трамп опублікував повідомлення, яке йому написав Макрон / Скріншот

У цьому ж зверненні французький лідер запропонував провести окремі зустрічі щодо України, Сирії, Данії та Росії для обговорення низки питань, зокрема й заяв Трампа щодо можливого перегляду статусу Гренландії з міркувань безпеки.

Як створення Ради миру може вплинути на війну РФ проти України

Президент США Дональд Трамп запросив російського диктатора та воєнного злочинця РФ Володимира Путіна долучитися до так званої Ради миру, яку планують створити для посередництва в питанні Гази та інших міжнародних криз. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що Москва наразі аналізує умови цієї ініціативи та розраховує детально обговорити всі її аспекти з американською стороною, повідомляє Financial Times.

Як зазначає видання, сам факт такого запрошення може свідчити про прагнення Трампа підтримувати конструктивні відносини з Путіним, попри те що повномасштабне вторгнення Росії в Україну вже триває майже 4 роки, а Москва демонструє жорстку позицію щодо мирного плану, який підтримують США.

Також за даними Financial Times, адміністрація Трампа також розглядає ідею створення Ради миру як механізму контролю за виконанням можливої угоди про припинення війни в Україні. Один із високопоставлених українських посадовців, залучених до переговорів із Вашингтоном, назвав таку раду важливою складовою пропозицій, спрямованих на завершення російсько-української війни, і зазначив, що очолити її має президент США.

Передбачається, що до складу цієї структури можуть увійти представники України, європейських країн, НАТО та Росії, а її головним завданням стане гарантування реалізації майбутнього мирного плану й контроль за дотриманням домовленостей.

"Поки що немає жодних ознак, що Росія готова погодитися - або навіть просто серйозно обговорювати - мирний план з 20 пунктів, узгоджений США, Україною та її західними союзниками. Москва наполягає на територіальних поступках з боку України, у Києві вважають ці вимоги неприйнятними", - йдеться у матеріалі.

Водночас в адміністрації Трампа не виключають можливості використання подібного формату і для врегулювання інших конфліктів, зокрема в Україні та Венесуелі.

Венесуела / Інфографіка: Главред

Чи вступить Україна до Ради миру

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Росія залишається ворогом України, тому він не бачить можливості участі нашої держави в будь-яких форматах або радах, де присутня РФ, яка продовжує війну проти України. Про це глава держави заявив під час онлайн-брифінгу для журналістів у WhatsApp, відповідаючи на питання про те, чи вступить Україна до Ради миру.

Зеленський підтвердив, що Україна справді отримала запрошення приєднатися до так званої Ради миру, ініційованої президентом США Дональдом Трампом, і наразі українські дипломати опрацьовують це питання.

Водночас президент прокоментував повідомленні про можливе запрошення до цієї Ради також Росії та Білорусі, наголосивши на принциповій позиції України щодо участі країн-агресорів в подібних ініціативах.

"По-перше, чесно кажучи, Росія - наш ворог. Білорусь - їх союзник. Я, чесно кажучи, поки що для мене дуже складно уявити, як ми з Росією можемо бути разом в тій чи іншій раді. І це не стосується цієї ради миру. Просто Росія - це про раду війни. І Білорусь разом з ними, а саме режим Лукашенко", - вказав глава держави, передає УНІАН.

Володимир Зеленський / Фото: УНІАН

Що означає запрошення Росії до Ради миру

Виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко зазначив, що запрошення Росії до Ради миру, ініційованої Дональдом Трампом, поки не є підставою для паніки.

На його думку, робити остаточні висновки наразі зарано, адже події розгортаються надзвичайно швидко. Поки що можна говорити лише про кілька проміжних чинників, які, ймовірно, матимуть вплив на подальший розвиток ситуації.

Денисенко вважає, що нині Трамп насамперед намагається залучити фінансування, оскільки девелоперський проєкт, пов’язаний із Сектором Гази, потребує значних коштів, і платити за нього мають інші країни, а не США.

"Трамп пробує показати, що він може відривати від Китаю його сателітів (абсолютно утопічна історія, але Трампу хочеться в це вірити); Трамп вважає, що ця історія взагалі не накладає на нього зобовʼязання. Тут він дружить, а там не дружить. Це, між іншим підтверджує утопічність попереднього пункту. Але також пояснює нинішню логіку Трампа в російсько-украінській війні (тут він арештовує судна тіньового флоту, а тут запрошує в Раду миру)", - вказав Денисенко у дописі в Facebook.

Денисенко наголосив, що Трамп, на його думку, керується ідеєю послаблення та руйнування Європейського Союзу, який він сприймає передусім як ресурс для власної вигоди. Це, за словами Денисенка, є черговим елементом підриву ЄС як єдиного у світі об’єднання, що відстоює демократичні цінності, які Трамп вважає застарілими й непотрібними.

У сукупності створення Ради миру, питання Гренландії, а також погрози з боку Росії щодо можливого нападу на країни Балтії та ймовірного захоплення Шпіцбергена формують для Європейського Союзу так званий ідеальний шторм.

"Зараз багато хто говорить про те, що Рада миру може стати альтернативою ООН. Але тут варто зауважити інше: якщо ця рада запрацює, вона точно остаточно поховає СОТ, яка так потрібна Китаю і проти якої так активно виступає Трамп", - додав він.

Він також підкреслив, що події відбуваються надто швидко і підбивати навіть попередні підсумки ще зарано. Є сподівання, що у Давосі вдасться хоча б тимчасово стримати ініціативи Трампа. Якщо цього не станеться, поки що ніхто не розуміє, як діяти далі, і саме це, за словами Денисенка, є головним викликом, адже тоді Україна ризикує втратити свій ключовий козир — підтримку Європейського Союзу.

Чим небезпечне створення Ради миру – як реагує світ на пропозицію Трампа

Уряди різних країн світу стримано відреагували на пропозицію президента США Дональда Трампа долучитися до ініціативи Рада миру. Дипломати зазначають, що така ініціатива може зашкодити діяльності Організації Об’єднаних Націй. Про це повідомляє Reuters.

Єдиною державою, що беззастережно погодилася приєднатися, стала Угорщина, яку очолює близький до Трампа Віктор Орбан.

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні під час візиту до Південної Кореї заявила про готовність країни долучитися до Ради миру, однак не уточнила, чи йдеться конкретно про ситуацію в Газі, чи про ширший мирний процес.

Глава уряду Канади Марк Карні зазначив, що підтримує саму ідею створення Ради миру для Гази, підкресливши, що деталі ініціативи ще перебувають на стадії опрацювання.

Мандат Ради миру був схвалений Радою Безпеки ООН у листопаді, але він обмежений терміном до 2027 року і стосується виключно конфлікту в Газі. Росія та Китай, які мають право вето, утрималися під час голосування, заявивши, що документ не визначає чіткої ролі ООН у майбутньому цього регіону.

Радбез ООН / Інфографіка: Главред

Включення "хартії" Ради миру до запрошень, які розіслала адміністрація Трампа викликало занепокоєння в низці європейських столиць, де вважають, що така ініціатива може підірвати позиції ООН, яку Трамп неодноразово критикував за нібито відсутність підтримки його миротворчих зусиль.

"Це "Організація Об'єднаних Націй Трампа", яка ігнорує основи Хартії ООН", — сказав один з дипломатів.

Кілька західних дипломатів також висловили переконання, що реалізація цього задуму здатна послабити авторитет Організації Об’єднаних Націй.

Один із високопосадовців ООН утримався від прямої оцінки плану, але наголосив, що саме ООН залишається єдиною структурою з моральними та юридичними повноваженнями об’єднувати всі держави світу, незалежно від їхнього масштабу.

Президент Генеральної Асамблеї ООН Анналена Бербок у коментарі Sky News застерегла, що підрив цієї ролі може повернути світ до "темних часів", водночас зазначивши, що остаточне рішення завжди залишається за суверенними державами.

