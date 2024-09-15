УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

У Путіна цілий "букет хвороб": у США розкрили несподіваний діагноз

Олексій Тесля
15 вересня 2024, 22:22
892
Єдиний спосіб боротися з психопатами - через систему кримінального правосуддя, впевнений Ед Стір.
У Путіна цілий 'букет хвороб': у США розкрили несподіваний діагноз
Названо діагноз Володимира Путіна / колаж: Главред, скріншот: відео

Диктатор Володимир Путін має риси нарцисизму, психопатії та маніпулятивної поведінки, він неодноразово робив неадекватні заяви і демонстрував жорстку поведінку, заявив американський адвокат Ед Стір, який працював прокурором і спеціалізувався на організованій злочинності та корупції.

Психопати, за його словами, особливо небезпечні, тому що наука не знайшла способу контролювати їхню поведінку, а єдиний спосіб боротися з ними - через систему кримінального правосуддя, наголосив він у коментарі Каналу 24.

"Усі психопати - маніпулятивні. Вони не мають емоцій, тому в дитинстві вони відчувають порожнечу. Психопати вчаться заповнювати її певними формами поведінки, які приносять їм задоволення. Отримують вони його від маніпуляції та заподіяння болю іншим людям", - пояснив адвокат.

відео дня

Він пояснив, що психопати не відчувають страху і в них немає совісті. Тому, на його думку, психопати не можуть відрізнити правду від брехні, а також вони говорять неправду так само легко, як і правду.

"Коли ви дивитеся на поведінку Путіна, стає зрозуміло, що він здатен маніпулювати іншими людьми, тому що сам не має емоцій. Також він може використовувати емоційні слабкості інших людей. Він не соромиться брехати і не може відрізнити у власному розумі брехню від правди, тому що в нього немає совісті", - підкреслив експерт.

Він упевнений у тому, що Путін ліквідував Євгена Пригожина, який був для нього проблемою, а також убив опозиціонера Олексія Навального.

"Він убив Навального просто, щоб прибрати його як фактор у переговорах про звільнення полонених між Росією і Заходом. Путін не хотів вести переговори щодо Навального, тому що опозиціонер був занадто великою загрозою", - додав Стір.

Хто такий Володимир Путін?

Володимир Путін — президент Російської Федерації, однак Україна і низка інших країн світу не визнають легітимності виборів 2024 року у РФ.
Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну, що почалося 24 лютого 2022 року. Вторгнення, яке засудила Резолюція Генеральної Асамблеї ООН, призвело до введення нових санкцій проти Росії та її часткової міжнародної ізоляції та викликало валютну кризу в Росії. Воєнним злочинцем Путіна визнали Сенат США (одноголосно), Сейм Польщі. Євросоюз, а також США, Японія та низка інших країн ввели особисто персональні санкції проти Путіна.

17 березня 2023 року Міжнародним кримінальним судом у Гаазі було видано ордер на арешт Володимира Путіна за звинуваченням у незаконній депортації українських дітей під час вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

Раніше психолог розкрив несподіваний діагноз Путіна. Для Володимира Путіна запобігання заколоту є потужним емоційним кроком, вважає Валентин Кім.

Раніше журналісти видання Bild провели власне дослідження і визначили низку основних відмінностей, за якими можна відрізнити диктатора країни-агресора Росії Володимира Путіна від його двійників. Мовиться, що справжній Путін останнім часом майже ні з ким не зустрічається. Його поїздки та заходи, які він відвідує сам, поодинокі.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Путін психіатрія
Реклама

Головне за день

Скоро в Україну увірветься майже 8-бальна магнітна буря: названо дату

Скоро в Україну увірветься майже 8-бальна магнітна буря: названо дату

23:52 Синоптик
Україна не може оснастити навіть 4 бригади через брак зброї - Зеленський

Україна не може оснастити навіть 4 бригади через брак зброї - Зеленський

22:08 Україна
"Він сяде і почне переговори": Зеленський назвав головний страх Путіна

"Він сяде і почне переговори": Зеленський назвав головний страх Путіна

21:25 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Більшість не здогадується: що означає символ трикутника на етикетці одягу 105835

Більшість не здогадується: що означає символ трикутника на етикетці одягу

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти верблюда 25209

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти верблюда

Гороскоп Таро на тиждень з 16 по 22 вересня: Леву - важливе питання, Овну - успіх 23380

Гороскоп Таро на тиждень з 16 по 22 вересня: Леву - важливе питання, Овну - успіх

Гороскоп на завтра 16 вересня: Водолій - надзвичайне щастя, Рибам - важкий вибір 12649

Гороскоп на завтра 16 вересня: Водолій - надзвичайне щастя, Рибам - важкий вибір

Останні новини

23:52

Скоро в Україну увірветься майже 8-бальна магнітна буря: названо дату

22:59

Який вигляд має онука "мами Сердючки" - донька зірки показала обличчя малятка

22:22

У Путіна цілий "букет хвороб": у США розкрили несподіваний діагноз

22:08

Україна не може оснастити навіть 4 бригади через брак зброї - Зеленський

21:32

"Шукали підтримки": Тарабарова висловила категоричну думку про Тодоренко

Є руйнування, десятки постраждалих: РФ вдарила по багатоповерхівці в ХарковіЄ руйнування, десятки постраждалих: РФ вдарила по багатоповерхівці в Харкові
21:25

"Він сяде і почне переговори": Зеленський назвав головний страх Путіна

20:43

Часу на підготовку буде більше: Сирський анонсував важливі зміни для мобілізованих

20:23

"Однозначно сім'я": Слава Дьомін показав возз'єднання з колишньою дружиною

20:19

"Добро" на далекобійні удари по РФ: Захід боїться поразки України взимку – ЗМІ

Реклама
19:20

У формулі 4+1 пункти: Зеленський назвав, хто перший побачить план перемоги України

19:10

Росіяни готують новий рекорд у вересні: що треба знати українцямПогляд

19:06

139 ветеранів з усієї України взяли участь в міжнародних змаганнях Strong Spirit’s Games в Буковелі

18:49

Влупить +11 і литиме дощ: які регіони накриє сильне похолодання

18:34

Попри чутки: Зеленський відповів, чи отримав дозвіл США на далекобійні удари

18:11

У Байдена однозначно висловилися щодо завершення війни та мирного плану

17:59

Зруйновано під'їзд, під завалами є люди: моторошні подробиці удару по ХарковуФотоВідео

17:41

Чутки про перетин "червоних ліній" і "ядерку": МЗС закликає не слухати Путіна

17:39

Відомий український актор опинився в епіцентрі землетрусу

17:22

Відповідь за Полтаву: на Курщині підірвали розташування армії РФ разом із росіянамиВідео

17:09

Тільки геній знайде кубик за 8 секунд: загадка, яку розгадають одиниці

Реклама
16:18

"Вся армія РФ воює тут": Буданов висміяв російські міфи про "ескалацію"

15:29

Росія обстріляла енергетику чотирьох областей, один з регіонів частково знеструмлено

15:17

"Пил в очі": у Лондоні назвали Путіна "фашистом" і відповіли на ядерні погрози

15:12

Більше не приховує: Слава Камінська втретє вийшла заміж

14:36

Неймовірна смакота з 4 інгредієнтів: господиня розповіла рецепт нутелли в домашніх умовахВідео

14:15

Любовний гороскоп на тиждень з 16 по 22 вересня

14:06

Принц Вільям та Кейт Міддлтон публічно пішли на примирення з принцом Гаррі

13:57

Білий дім анонсував "істотний" пакет допомоги Україні

13:44

Фінансовий гороскоп на тиждень з 16 по 22 вересня: Тельцям - підйом, Дівам - проблеми

13:19

Нова заява про мир в Україні: що пообіцяв Трамп

13:18

Зруйновані тисячі будинків, є загиблі: жорсткі повені й снігопади наробили біди в ЄвропіВідео

13:08

Чутки про "замороження" війни: у Зеленського відреагували на гучну статтю BILD

12:28

В Україні обвалились ціни на популярний фрукт

12:20

Нова тактика ворога ускладнила становище ЗСУ на Сході - офіцер НГУ

12:19

"Приміряла весільну сукню": Катерина Кухар видала відвертість про новий роман

12:12

Що таке "шаруга": мало хто знає справжнє значення цього словаВідео

11:50

Що потрапить під удар Storm Shadow у Росії: ЗМІ опублікували мапу

11:18

"Це критично для нас": Буданов назвав одну з найбільших проблем на фронті на цей часВідео

11:15

Росіяни самі будуть руйнувати Кримський міст: у ВМС розповіли деталі

11:00

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 вересня: Ракам просити про допомогу, Левам - спокуса

Реклама
10:42

Мешканці Курської області здають кадирівців, техніку і склади силам ЗСУ - ЦНС

09:57

Вдарить аномальна спека: де в Україні буде +29 градусів

09:52

За планом перемоги: Україна може піти на "локальну" заморозку бойових дій - Bild

09:45

Гороскоп Таро на тиждень з 16 по 22 вересня: Леву - важливе питання, Овну - успіх

09:16

Без підтримки США: Стармера закликають дозволити ЗСУ бити по Росії Storm Shadow

08:53

РФ вдарила по Україні ракетами і дронами, були "прильоти" в кількох областях: які наслідкиФото

08:36

Десятки одиниць техніки: ЗСУ розгромили ворожу колону на Покровському напрямку

08:10

Вірогідність удару ядерною зброєю по Україні збільшується?Погляд

07:48

Операція на Курщині набирає обертів: ЗСУ впевнено просуваються до нових рубежів

06:10

Росіяни зазнають величезних втрат: нові даніПогляд

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти