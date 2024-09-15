У Путіна цілий 'букет хвороб': у США розкрили несподіваний діагноз

Єдиний спосіб боротися з психопатами - через систему кримінального правосуддя, впевнений Ед Стір.

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Названо діагноз Володимира Путіна / колаж: Главред, скріншот: відео

Диктатор Володимир Путін має риси нарцисизму, психопатії та маніпулятивної поведінки, він неодноразово робив неадекватні заяви і демонстрував жорстку поведінку, заявив американський адвокат Ед Стір, який працював прокурором і спеціалізувався на організованій злочинності та корупції.

Психопати, за його словами, особливо небезпечні, тому що наука не знайшла способу контролювати їхню поведінку, а єдиний спосіб боротися з ними - через систему кримінального правосуддя, наголосив він у коментарі Каналу 24.

"Усі психопати - маніпулятивні. Вони не мають емоцій, тому в дитинстві вони відчувають порожнечу. Психопати вчаться заповнювати її певними формами поведінки, які приносять їм задоволення. Отримують вони його від маніпуляції та заподіяння болю іншим людям", - пояснив адвокат.

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Він пояснив, що психопати не відчувають страху і в них немає совісті. Тому, на його думку, психопати не можуть відрізнити правду від брехні, а також вони говорять неправду так само легко, як і правду.

"Коли ви дивитеся на поведінку Путіна, стає зрозуміло, що він здатен маніпулювати іншими людьми, тому що сам не має емоцій. Також він може використовувати емоційні слабкості інших людей. Він не соромиться брехати і не може відрізнити у власному розумі брехню від правди, тому що в нього немає совісті", - підкреслив експерт.

Він упевнений у тому, що Путін ліквідував Євгена Пригожина, який був для нього проблемою, а також убив опозиціонера Олексія Навального.

"Він убив Навального просто, щоб прибрати його як фактор у переговорах про звільнення полонених між Росією і Заходом. Путін не хотів вести переговори щодо Навального, тому що опозиціонер був занадто великою загрозою", - додав Стір.

Хто такий Володимир Путін? Володимир Путін — президент Російської Федерації, однак Україна і низка інших країн світу не визнають легітимності виборів 2024 року у РФ.

Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну, що почалося 24 лютого 2022 року. Вторгнення, яке засудила Резолюція Генеральної Асамблеї ООН, призвело до введення нових санкцій проти Росії та її часткової міжнародної ізоляції та викликало валютну кризу в Росії. Воєнним злочинцем Путіна визнали Сенат США (одноголосно), Сейм Польщі. Євросоюз, а також США, Японія та низка інших країн ввели особисто персональні санкції проти Путіна. 17 березня 2023 року Міжнародним кримінальним судом у Гаазі було видано ордер на арешт Володимира Путіна за звинуваченням у незаконній депортації українських дітей під час вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

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