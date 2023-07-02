Ейфорія після параної: психолог розкрив несподіваний діагноз Путіна

Для Володимира Путіна запобігання заколоту є потужним емоційним кроком, вважає Валентин Кім.

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Володимир Путін відзначився дивною поведінкою / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Telegram

Після того як диктатор Володимир Путін пережив один зі своїх головних страхів — можливість втрати влади під час бунту ПВК Вагнера, він почав демонструвати ейфорію, заявив психолог, експерт з питань невербальної комунікації Валентин Кім.

Раніше російська пропаганда заявила про візит Путіна в Дагестан. На оприлюднених кадрах було показано, як він ходить вулицями Дербента, де його зустрічають захоплені "місцеві жителі". Це йде врозріз з параноїдальним страхом глави кремлівського режиму за власну безпеку, сказав він в інтерв'ю Radio NV.

"Для нього можливість втрати влади — це завжди дуже сильна загроза. Влада для нього є надцінністю і можливість її назад забрати, убезпечити себе, упевнитися в тому, що йому нічого не загрожує, це дуже потужна емоційна подія. Він на нього саме таким чином реагує, таким "ходінням в народ", — говорить експерт.

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На його думку, для Путіна запобігання заколоту є потужним емоційним кроком, який змушує його робити якісь такі ейфоричні речі.

"Він хоче поділитися своєю, ну дійсно, не штучною, досить природною радістю від того, що так склалися обставини, що він знову таки при владі. Він хоче продемонструвати місцевим елітам, що він може бути присутнім сам у них. Тому що, скажемо правду, місцеві еліти цей іспит на лояльність не витримали", — вважає співрозмовник.

Він пояснив, що для Путіна це дійсно можливість продемонструвати себе, продемонструвати свою владу, свою непохитність.

"З одного боку, тобто раціональні мотиви, а з іншого боку, мотиви чисто емоційні. Він дійсно відчуває радість і ця радість створює ейфоричний настрій, коли він починає, ну наприклад, ось так йти в народ", — додав Кім.

Нагадаємо, раніше Путін відвідав місто Дербент. Але в мережі відразу засумнівалися в тому, що в цю поїздку відправився справжній Путін, адже його поведінка і ряд помітних ознак були дуже дивними.

Відмінності від "стандартного Путіна" помітні як в зовнішності, так і в поведінці особи, яка прибула в Дербент. На це звернули увагу користувачі Мережі. Зокрема, політолог Олексій Голобуцький звернув увагу в Twitter, що "нова версія" російського диктатора занадто худа в порівнянні з тим, що всі звикли бачити.

Раніше журналісти видання Bild провели власне дослідження і визначили ряд основних відмінностей, за якими можна відрізнити диктатора країни-агресора Росії Володимира Путіна від його двійників. Кажуть, що справжній Путін останнім часом майже ні з ким не зустрічається. Його поїздки та заходи, які він відвідує сам, поодинокі.

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