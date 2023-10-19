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У Пашиняна готують "ляпаса" Путіну і поставили ультиматум пропаганді Росії

Андрій Ганчук
19 жовтня 2023, 17:08 оновлено 19 жовтня, 17:16
У Вірменії обговорюють опцію припинення мовлення телеканалів країни-агресора Росії, сказав міністр високотехнологічної промисловості Роберт Хачатрян.
Пашинян, Путін, пропаганда РФ
У Вірменії збираються вимкнути пропаганду Росії / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Офіційний Єреван розглядає можливість закриття російських пропагандистських телеканалів через порушення. В уряді вже попередили, що в разі повторних інцидентів щодо телебачення Москви будуть вжиті заходи. Раніше у вірменському парламенті вже закликали відключити росТБ через загрозу національній безпеці Вірменії.

Як повідомляє News.am, міністр високотехнологічної промисловості Вірменії Роберт Хачатрян заявив, що Єреван вивчає можливість припинення мовлення російського телебачення на території Вірменії через порушення, яких припустилися пропагандисти Кремля.

За його словами, у разі повторних порушень вірменська влада зробить "відповідні кроки". Деталей міністр не розкривав.

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"Всі теми обговорюються, є угода, яка передбачає відповідні кроки. Якщо будуть порушення, ми скористаємося цими кроками", - підкреслив Хачатрян.

Раніше вірменська депутатка від правлячої фракції Лусіне Бадалян заявляла про те, що російське телебачення у Вірменії слід вимкнути, оскільки контент пропагандистів починає загрожувати національній безпеці вірменської держави.

Поразка Вірменії в Карабасі і відносини із Росією

Відносини Вірменії та Росії значно погіршилися після того, як Єреван остаточно програв війну за Карабах. Росія - найближчий союзник Вірменії, проте як в 2020, так і в 2022 році, вона не надала Єревану жодної військової допомоги щодо захопленого Карабаху.

Азербайджан 19 жовтня оголосив про "антитерористичні заходи локального характеру" в Карабасі, а вже 20 жовтня підконтрольна Вірменії самопроголошена "Нагірно-Карабахська республіка" оголосила про капітуляцію.

Міністерство оборони Азербайджану опублікувало заявупро капітуляцію Вірменії та "НКР". Згідно з домовленостями, вірмени повинні вивести всі свої війська з Карабаху.

У Вірменії почалися протести - вірмени звинуватили Росію у зраді. Азербайджан повернув Карабах і відновив свою територіальну цілісність і суверенітет.

Глава Кремля Володимир Путін привітав капітуляцію в Карабасі. Під час телефонної розмови з прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном він "із задоволенням зазначив, що вдалося подолати гостру фазу конфлікту". У Кремлі назвали Карабах територією Азербайджану.

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