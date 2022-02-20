"У нас проблема з російськими грошима в місті": Джонсон розповів, як Британія "вкусить" Путіна

Джонсон розповів, як Британія "вкусить" Путіна / Reuters

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що в разі вторгнення російських військ в Україну російські бізнес-структури можуть втратити можливість проводити операції з використанням британських фунтів й американських доларів.

В інтерв'ю BBC Джонсон зазначив, що вторгнення може стати "найбільшою війною в Європі з 1945 року". Він додав, що санкції щодо Росії будуть набагато масштабнішими, ніж йшлося на публіці. Зокрема, Великобританія і США не дозволять російським компаніям "вести торгівлю у фунтах і доларах", що, за словами Джонсона, матиме дуже серйозний вплив.

Борис Джонсон також попередив, що метою британських санкцій стануть російські банки і компанії, і пообіцяв, що російські олігархи не зможуть сховатися від них. Протягом десятиліть супербагаті громадяни Росії набувають нерухомість і бізнеси в Лондоні.

"У нас проблема з російськими грошима в місті. Ми розберемося з цим", – сказав Джонсон.

Британський прем'єр-міністр також попередив, що загрози санкцій "може виявитися недостатньо" для того, щоб зупинити Росію.

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Він висловив думку, що "можливо, Путін думає нелогічно про це і не бачить катастрофи, що насувається".

Загроза вторгнення Росії в Україну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що один обстріл або артилерійський постріл можуть призвести до повномасштабної війни з Росією. В інтерв'ю для CNN він зазначив, що на тимчасово окупованих територіях в Криму і на Донбасі знаходяться від 30 до 35 тисяч російських військових.

Головнокомандувач збройними силами Валерій Залужний заявив, що Росія може вчинити терористичні акти на окупованій території Донбасу і звинуватити в цьому Україну для виправдання введення військ.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що президент РФ Володимир Путін прийняв рішення здійснити агресію проти України. За його словами, є фабрикація провокацій, яку потім використовують як виправдання російського військового втручання в Донбас і ширше - в Україну.

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс попередила, що президент Росії Володимир Путін продовжить вести війну з сусідніми країнами, якщо йому дозволять вторгнутися в Україну. За її словами, країни Балтії в небезпеці.

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