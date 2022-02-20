Путін не зупиниться на Україні, країни Балтії в небезпеці - очільниця британського МЗС

Ліз Трасс заявила, що Путін не зупиниться на Україні / колаж Reuters

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс попередила, що президент Росії Володимир Путін продовжить вести війну з сусідніми країнами, якщо йому дозволять вторгнутися в Україну.

В інтерв'ю The Mail on Sunday очільниця британського МЗС зазначила, що якщо Путін нападе на Україну, то це буде передвісником того, що Росія застосує силу для анексії більшої кількості колишніх радянських республік.

"Нам потрібно зупинити Путіна, бо він не зупиниться на Україні. Країни Балтії в небезпеці... Західні Балкани теж", - сказала вона.

Ліз Трасс підкреслила, що "Путін публічно заявив про все це, що він хоче створити велику Росію, що він хоче повернутися до ситуації, яка була раніше, коли Росія контролювала величезні ділянки Східної Європи".

"Тому так важливо, щоб ми і наші союзники протистояли Путіну. Наступного тижня це може бути Україна, але тоді яка країна буде наступною?" - звернула увагу Трасс.

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Загроза вторгнення Росії в Україну

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вважає, що наявні факти свідчать про те, що Росія планує "найбільшу війну в Європі з 1945 року". Він також зазначив, що в ході вторгнення Росії в Україну буде оточено Київ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що один обстріл або артилерійський постріл можуть призвести до повномасштабної війни з Росією. В інтерв'ю для CNN він зазначив, що на тимчасово окупованих територіях в Криму і на Донбасі знаходяться від 30 до 35 тисяч російських військових.

Головнокомандувач збройними силами Валерій Залужний заявив, що Росія може вчинити терористичні акти на окупованій території Донбасу і звинуватити в цьому Україну для виправдання введення військ.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що президент РФ Володимир Путін прийняв рішення здійснити агресію проти України.За його словами, є фабрикація провокацій, яку потім використовують як виправдання російського військового втручання в Донбас і ширше - в Україну.

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