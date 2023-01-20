Німеччина затягує з постачанням зброї України: Штайнмаєр різко став на бік Шольца

Президент Німеччини заявив, що підтримка України з боку його країни "суттєва і поступова".

Штайнмаєр заступився за Шольца після скандалу з затримкою постачання Україні озброєння / president.gov.ua

Німецький канцлер Олаф Шольц затягує з постачанням необхідного озброєння для України. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр переконаний, що Шольц все робить правильно. Про це повідомляє Wirtschaftswoche.

Він запевняє, що Німеччина допомагає Україні нібито "суттєво та поступово". Президент Штайнмаєр переживає, що війна в Україні може різко загостритися.

"Це слід враховувати, а також оцінити вплив ціни на відсутність підтримки", - сказав Штайнмаєр.

Він виправдовується тим, що Німеччина нібито не бачила, що Путін "змінює світогляд". Тепер Штайнмаєру стало зрозуміло, що російський диктатор не боїться ризикувати політичним, соціальним та економічним розоренням РФ "заради своїх імперських цілей".

Тепер Штайнмаєр занепокоєний тим, що Путін оголосив Захід своїм ворогом.

Танки Leopard 2 для України

Польський президент Анджей Дуда раніше заявив, що Варшава готова передати Києву 14 німецьких танків Leopard.

Він нагадав – Польща вже віддала Україні більше 260 старих радянських танків часів Радянського Союзу і чекає, що військова допомога Україні буде посилюватися.

Журналісти Reuters 17 січня розповіли, що на Всесвітньому економічному форумі в Давосі країни-союзники Німеччини натиснули на канцлера Олафа Шольца.

Главу німецького уряду закликали не зволікати з танками Leopard для України і дозволом на їх експорт.

Пізніше німецькі журналісти повідомили, що у ФРН можуть незабаром прийняти рішення про постачання Leopard Україні. Дискусії проводяться на рівні федерального уряду Німеччини. Після того як Берлін дасть добро на передачу танків, інші держави зможуть відправляти їх Україні.

Однак 19 січня депутати Бундестагу не підтримали винесення на голосування пропозиції партії ХДС/ХСС, яка передбачає початок поставок танків Leopard в Україну.

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