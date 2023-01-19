Я не впевнений, що Путін ще живий – Зеленський

Той президент РФ, який "іноді з’являється на хромакеї", може виявитися насправді й не Путіним, вважає українськи лідер.

Зеленський вважає, що Путіна уже може не бути серед живих/ Офіс президента України, сайт Кремля

Президент України Володимир Зеленський висловив невпевненість у тому, що російський диктатор Володимир Путін ще живий.

Про це він заявив під час виступу на Українському сніданку в Давосі. Він зазначає, що вже не можна точно стверджувати, що Путін живий і він сам приймає рішення в РФ.

"Я не зовсім розумію, з ким говорити і про що. Я не впевнений, що той президент Росії, який іноді з’являється на хромакеї, що це він і є. Я не зовсім розумію, що він живий, або це він приймає рішення, або хто там приймає рішення. Що за коло осіб? В мене немає такої інформації", – заявив Зеленський.

Він наголосив, що коли хтось каже про можливість мирних перемовин, то вже незрозуміло, з ким їх проводити.

"Ми зараз з вами спілкуємось – ви точно знаєте, хто я, а я точно знаю, хто ви. Є свідки нашого життя. І навіть якщо ми спілкуємось про різні речі, ми можемо досягти консенсусу. Мені здається, що Росія має спочатку знайти "когось", а потім запропонувати "щось", – каже український лідер.

Також він додав, що Україна зробила усе від себе залежне, щоб звільнити свої території за допомогою дипломатії. Він наголосив, що можливі мирні переговори ще не означатимуть мир.

Раніше прем'єрміністр Іспанії Педро Санчес заявив, що російський диктатор Володимир Путін досі має таємних союзників у Європі. Зараз вони намагаються приховати свою симпатію до голови Кремля, але ще рік тому вони приїжджали до нього у Москву і хвалили його методи.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що найкоротшим шляхом до завершення війни і переходу до дипломатії є успіхи України на фронті. Тому США та інші держави забезпечують Україну зброєю, щоб вона могла ефективно давати відсіч російським окупантам на полі бою.

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