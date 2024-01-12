У Путіна є підступний план: НАТО буде змушене вдарити по Білорусі

Російський диктатор хоче захопити кілька об'єктів на території Литви.

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Путін хоче втягнути Білорусь у війну проти НАТО / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Російський диктатор Володимир Путін хоче втягнути Білорусь у війну проти НАТО. Він хоче, щоб війська увійшли на територію Литви і захопили там кілька об'єктів. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній військовий офіцер, політик і громадський діяч, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Білорусь 2.0. Робим разам" Сергій Бульба.

Він додав, що ніхто не почне атакувати весь Сувалкський коридор, адже його довжина становить 70 кілометрів.

"Потрібно буде тримати лінію фронту з обох сторін. Тому довгостроково такий проект не буде існувати. Швидше за все, росіяни руками білорусів спробують захопити на території Литви кілька об'єктів, які потім почнуть охороняти ті ж штурмовики. Далі до них можуть приєднатися білоруські сили спецоперацій, які доведені до повного штату. Це стосується і 38-ї Брестської, і 103-ї Вітебської десантно-штурмових бригад, які разом складають близько 5,5-6 тисяч осіб", - говорить Бульба.

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У такому випадку країни НАТО будуть змушені завдати удару по території Білорусі.

"І це якраз той момент, який цікавить Росію – які протоколи будуть задіяні, чи застосують тут 5 статтю Статуту НАТО. Нагадаю, що дія 5 статті поширюється і на використання ядерної зброї. Тобто все виглядає так, що Путін хоче змусити Європу першою зробити цей крок", - додав Бульба.

Водночас він каже, що неможливо передбачити все з точністю, адже ніхто точно не знає, який саме план міститься в голові Путіна.

Нагадаємо, що білоруси влаштували провокацію біля кордону Латвії. Прикметно, що після інциденту білоруські прикордонники заклали дірку в загородженні, щоб нелегали не повернулися в Білорусь.

Латвія до лютого 2024 року посилює охорону кордону з Білоруссю. Наказ передбачає посилений нагляд на латвійсько-білоруському кордоні прикордонниками за підтримки збройних сил і поліції.

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