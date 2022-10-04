У Лаврова висловилися щодо можливого початку ядерної війни

У Лаврова запевняють, що Росія не хоче розпалювати ядерну війну / Колаж ua.depositphotos.com, Reuters

Росія солідарна із заявою лідерів ядерної п'ятірки і "не має наміру розв'язувати ядерну війну", повідомив директор Департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Володимир Єрмаков, пише видання РИА Новости.

"Одним з найважливіших завдань вважаємо збереження всіма країнами ядерної п'ятірки прихильності постулату про неприпустимість будь-якої війни між країнами, які володіють ядерною зброєю, який отримав відображення в січневій спільній заяві лідерів ядерних держав. Росія прихильна йому повною мірою", - сказав Воронцов.

Погрози Путіна застосувати ядерну зброю

Глава РФ Володимир Путін 21 вересня оголосив у Росії мобілізацію і пригрозив світу застосуванням ядерної зброї в тому випадку, якщо, мовляв, з'явиться "загроза територіальній цілісності Російської держави". Москва має намір визнати результати фейкових "референдумів", які вона провела на окупованих територіях України.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Путін навряд чи ризикне задіяти ядерну зброю. Однак такого сценарію, на думку гаранта, виключати не можна.

"Ми не можемо заглянути в голову цій людині, є ризики. Завтра Путін може сказати: крім України ми також хочемо частину Польщі, в іншому випадку ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо йти на такі компроміси", - зазначив Зеленський.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що якщо Путін хоча б на крок наблизиться до застосування ядерної зброї, світ дасть миттєву відповідь. Росію при подібному сценарії в короткостроковій перспективі чекає крах.

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