У Кремля є 6 місяців: фінансування війни в Україні може стати проблемою - Шапран

Економічні труднощі можуть стати рушійним фактором соціального невдоволення і позначитись на розвитку війни в Україні

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Західні санкції будуть одним з вирішальних факторів для економіки Росії / Колаж: Главред, фото: pixabay, скрін з відео

Що сказав Шапран:

Економіка Росії послаблюється на тлі війни і санкцій

В РФ все ще є запаси коштів

За 6 місяців Росію може чекати велике потрясіння

Економіка країни-агресора Росії з 24 лютого 2022 року зазнала змін та помітно "просіла" у деяких галузях на тлі витрат на війну та санкцій від західних союзників України.

Проте, в РФ все ще зосереджені великі кошти в офшорах, а банки займаються відмиванням коштів, при цьому отримуючи мінімальні штрафи. Про це в інтерв'ю Главреду розповів фінансовий аналітик, член Ради НБУ (2019-2021 рр.) Віталій Шапран.

Він зазначив, що війна обходиться Росії приблизно у 130 млрд доларів щорічно. Але ця оцінка враховує лише прямі військові витрати і не включає витрати на контрабанду, паралельний імпорт та інші приховані витрати. Реальна сума, ймовірно, значно більша.

Тому ознаки економічних проблем в РФ вже помітні. Наприклад, "Ростех", який вважався головним "вигодоотримувачем" війни, стикається з фінансовими труднощами через підвищення процентних ставок, дефіцит працівників і зростання витрат на оплату праці. Усе це відбувається на тлі незмінних цін на оборонну продукцію, встановлених Міноборони. Підприємства, які не виконують замовлення, ризикують потрапити під кримінальну відповідальність.

Таким чином економічні труднощі можуть стати рушійним фактором соціального невдоволення, навіть якщо політичні протести наразі здаються малоймовірними. Спочатку вважалося, що економічні страйки в Росії через погіршення рівня життя нереальні, але ситуація змінюється.

Крім цього, якщо санкційний тиск з боку Заходу буде посилено, це може прискорити економічний спад у Росії. У квітні-травні можливі значні потрясіння у державних фінансах, включаючи затримки виплат зарплат бюджетникам, зокрема лікарям і військовим. У 2022 році схожі проблеми вже виникали, але зараз у РФ практично вичерпані фінансові резерви.

Дивіться відео про перспективи для економіки Росії:

Такі події можуть стати каталізатором безладу та незадоволення всередині країни, створюючи додатковий тиск на державну систему. А це, в свою чергу, може вплинути на ведення РФ війни в Україні.

Економіка Росії - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що російська валюта продовжує знецінюватися, що посилює економічну нестабільність у країні-агресорі РФ. Зокрема Центральний банк Росії (ЦБР) втрутився, щоб стримати стрімке падіння рубля, який ослаб до позначки 114 за долар США.

Раніше голова Комітету економістів України Андрій Новак наголошував, що поточний стан рубля чітко відображає загальні проблеми російської економіки, яка перебуває у складній ситуації.

Напередодні також повідомлялося, що нинішня стрімка девальвація рубля є прямим наслідком застосування Росією міжконтинентальної балістичної ракети Орєшник. Тому що Україна стала першою країною у світі, по якій було завдано удару міжконтинентальною балістикою, а для всього світу це є сигналом про те, що Росія не збирається йти на жодні переговори і здійснює чергову ескалацію цієї війни.

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Хто такий Віталій Шапран Віталій Шапран - економіст, фінансовий аналітик. У 2007-2018 рр. працював головним аналітиком одного з провідних національних уповноважених рейтингових агентств, у 2018-2019 роках обіймав посаду головного експерта з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради НБУ. У листопаді 2019 року був призначений Верховною Радою України на посаду члена Ради НБУ. З травня 2020 року - член редакційної колегії міжнародного наукового економічного журналу VUZF Review (Софія, Болгарія). Також є членом громадських організацій: Українське товариство фінансових аналітиків (УТФА) та Українська професійна асоціація із захисту інвесторів, кредиторів і страхувальників (УПАЗИКС). Має науковий ступінь PhD, який визнано в ЄС.

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