Євросоюз почав роботу над новим пакетом санкцій з нафтовим ембарго РФ

Європейська комісія вже активно включилася в розробку нового санкційного удару.
Проти Росії Європейський союз може ввести нафтове ембарго у зв'язку з триваючою агресією проти України.
Про підготовку нового удару по РФ повідомили глави МЗС Ірландії, Литви та Нідерландів у понеділок перед зустріччю міністрів ЄС у Люксембурзі, передає Reuters.
Європейська комісія вже активно включилася в розробку нового санкційного удару.
"Зараз вони працюють над тим, щоб нафта стала частиною наступного пакету санкцій", — сказав МЗС Ірландії Саймон Ковені.
За його словами, ЄС витрачає сотні мільйонів євро на імпорт нафти з Росії, сприяє фінансуванню війни Росії в Україні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Європейський Союз може зупинити війну Росії проти України, якщо введе заборону на покупку російських газу і нафти.
Таке рішення призведе до того, що у Москви не буде грошей на фінансування військової агресії. Ембарго змушені будуть сплатити і європейці, проте витрати не стануть критичними.
Про це заявив економіст, професор економіки паризької школи політичних наук Сергій Гурієв.
"Нам потрібно припинити це фінансування ... чим швидше це станеться, тим краще", - додав він.
За словами глав МЗС Нідерландів і Литви, вони відкриті для пошуку способів боротьби з російською нафтою, щоб Росія припинила обстріли українських міст.
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