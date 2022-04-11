Євросоюз почав роботу над новим пакетом санкцій з нафтовим ембарго РФ

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Проти Росії Європейський союз може ввести нафтове ембарго у зв'язку з триваючою агресією проти України.

Про підготовку нового удару по РФ повідомили глави МЗС Ірландії, Литви та Нідерландів у понеділок перед зустріччю міністрів ЄС у Люксембурзі, передає Reuters.

Європейська комісія вже активно включилася в розробку нового санкційного удару.

"Зараз вони працюють над тим, щоб нафта стала частиною наступного пакету санкцій", — сказав МЗС Ірландії Саймон Ковені.

За його словами, ЄС витрачає сотні мільйонів євро на імпорт нафти з Росії, сприяє фінансуванню війни Росії в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Європейський Союз може зупинити війну Росії проти України, якщо введе заборону на покупку російських газу і нафти.

Таке рішення призведе до того, що у Москви не буде грошей на фінансування військової агресії. Ембарго змушені будуть сплатити і європейці, проте витрати не стануть критичними.

Про це заявив економіст, професор економіки паризької школи політичних наук Сергій Гурієв.

"Нам потрібно припинити це фінансування ... чим швидше це станеться, тим краще", - додав він.

За словами глав МЗС Нідерландів і Литви, вони відкриті для пошуку способів боротьби з російською нафтою, щоб Росія припинила обстріли українських міст.

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