Спливли нові подробиці 'Новочеркаська': втрати у РФ ще серйозніші, ніж думали

На "Новочеркаську" під час удару були "Калібри".

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У ніч на 26 грудня стався вибух на "Новочеркаську" у Феодосії / Колаж: Главред, фото: Telegram-канал Кримський вітер

На БДК "Новочеркаськ", підбитому ЗСУ в порту Феодосії, виявлено тіла і фрагменти тіл 30-35 загиблих, зізнаються провоєнні російські пабліки.

"На жаль, усе дуже страшно. Знайдено понад 20 тіл (російських) моряків. Також знайдено багато фрагментів тіл. Схоже, на "Новочеркаську" загинули щонайменше 30-35 осіб. Ці дані ще будуть уточнюватися, попереду експертизи. Плюс - очевидно не всі тіла і фрагменти тіл ми поки що знайшли", - пишуть пабліки.

Водночас ці цифри ще не остаточні, оскільки "багато загиблих, схоже, просто згоріли, і їхні тіла виявити вже ніколи не вийде".

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При цьому на кораблі знайдено фрагменти ракети "Калібр" - на "Новочеркаську" під час удару були ці ракети.

Вибухи у Феодосії 26 грудня

У ніч на 26 грудня в порту Феодосії прогримів потужний вибух. Генштаб підтвердив поразку великого десантного корабля "Новочеркаськ" о 2: 30. саме в цей день країна-агресор відзначає День своєї сухопутної ППО.

Водночас у Міноборони Росії не говорять про ступінь пошкодження корабля, однак підтверджують нанесений удар. При цьому російські пропагандисти почали поширювати "версію" про нібито знищення двох українських Су-24 "під час повітряного бою".

Більш того, Наслідки вибуху фіксували супутники NASA. За даними росЗМІ, "задвухсотілся" щонайменше 21 російський моряк. Екіпаж чергував в нічну пору на кораблі. Крім того, російські пабліки стверджують, що ВДК перевозив велику кількість озброєння, тому "це велика втрата для фронту".

У Повітряних силах підкреслили, що" Новочеркаськ " згорів дотла, і, можливо, постраждала портова інфраструктура. За словами Юрія Гната, участь у плануванні операції брали і Збройні сили, і інші сили оборони, а "льотчики тактичної авіації вже крилатими ракетами довели справу до кінця".

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