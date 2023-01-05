Високопоставлений представник адміністрації Байдена передбачив, що запеклі бої на сході України триватимуть ще кілька місяців.

У Байдена не чекають швидкої перемоги України на сході над Росією - Sky News / Колаж фото УНІАН

Влада США не чекає, що битва на сході України закінчиться найближчим часом. Про це повідомляє британський портал Sky News з посиланням на неназване джерело в Адміністрації президента Байдена.

"Бої (в Донецьку) все ще досить запеклі. те, що ми спостерігаємо в Бахмуті, ми повинні очікувати і в інших місцях уздовж фронту, що в найближчі місяці бойові дії триватимуть", — сказав чиновник.

Районний центр в Донецькій області, Бахмут, зараз практично лежить в руїнах, оскільки протягом декількох місяців щодня піддавався обстрілу російської артилерії. Бої там були особливо жорсткими, і їх справедливо називали "м'ясорубкою".

Високопоставлений представник адміністрації Байдена передбачив, що запеклі бої на сході України триватимуть ще кілька місяців.

Справа в тому, що якщо Росія отримає контроль над містом, то вона зможе використовувати його в якості трампліну для просування до більших міст Краматорську і Слов'янську.

Ситуація в Бахмуті

Ватажок російської приватної військової кампанії Вагнера Євген Пригожин придумав безглузде виправдання провальним діям окупантів у Бахмуті. За його словами, українські військові нібито створили "п'ятсот ліній оборони". При цьому російські терористи поскаржилися на те, що окупантам вже не вистачає озброєнь і боєприпасів.

В Інституті вивчення війни вважають, що "кухар" Путіна фактично визнав, що війська РФ не можуть захопити Бахмут.

Заступник командира 3-го батальйону "Свобода" у складі 4-ї бригади НГУ Володимир Назаренко розповів, що російські окупанти, які намагаються штурмувати під Бахмутом на Донеччині, несуть величезні потері. Їх штурмові групи втрачають 80% свого складу.

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