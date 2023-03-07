"Боягузлива дівчинка": Соловйов поглумився над Гіркіним через розбірки з Пригожиним

Володимир Соловйов звинуватив Ігоря Гіркіна в боягузтві і небажанні брати участь у війні з Україною.

Володимир Соловйов образив Ігоря Гіркіна / Medialeaks, скріншот

Одіозний російський пропагандист Володимир Соловйов накинувся з образами на колишнього ватажка бойовиків "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).

Соловйов звинуватив Гіркіна в боягузтві і небажанні брати участь у війні з Україною. Потік образ пропагандист РФ вивалив в ефірі свого шоу.

При цьому він заступився за ватажка бандформувань ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який раніше також образливо відгукувався і Гіркіне.

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"Боягузлива дівчинка", - додав Соловйов на адресу "Стрілка".

Відзначимо, що раніше Гіркін знову пройшовся по міністру оборони РФ Шойгу. Він назвав його "тупим, як пробка" і заявляв, що Шойгу "рідкісне поєднання дурня, злодія і мерзотника".

Нагадаємо, раніше Ігор Гіркін розкритикував російське військове командування за спорудження неефективних ліній стримування на фронті Збройних сил Украни. За його словами, такі інженерні споруди застаріли, щонайменше, на 80 років.

За словами терориста, такого роду залізобетонні конструкції на сьогоднішній день вже не ефективні.

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