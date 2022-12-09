"Це просто смішно": Гіркін розніс командування армії РФ за промахи на війні в Україні

Інженерні споруди, які будує російська армія, застаріли, щонайменше, на 80 років, заявив колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін.

Ігор Гіркін / скріншот

Російський терорист, колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін-Стрєлков розкритикував російське військове командування за спорудження неефективних ліній стримування на фронті Збройних сил Украни. За його словами, такі інженерні споруди застаріли, щонайменше, на 80 років.

"Якби мені розповіли ще кілька років тому, що основною ставкою російського військового командування буде спорудження бетонних надовб, смуг з цих надовб, копання ескарпів, виливок бетонних бліндажів і укриттів і доставка їх на фронт з метою спорудження позицій протяжністю кілька сотень кілометрів, я б у це просто не повірив. Хоча б тому, що такого роду бетонні надовби могли б прекрасно зупинити танкову армію Гудеріана під Москвою", - заявив Гіркін під час чергового відеозвернення.

За словами терориста, такого роду залізобетонні конструкції на сьогоднішній день вже неефективні.

"Можливо для німецьких танків Panzer III, для "Пантер" або навіть для "Тигрів" такі смуги з бетонних пірамід були б серйозною перешкодою, але зараз це мені особисто здається просто смішним", - сказав Гіркін.

Він також розповів, як захисники України можуть пройти ці російські укріплення.

"Як людина, що знає можливості сучасного озброєння, я прекрасно розумію, що один постріл УР-77 зробить в такому проході хорошу дірку. А якщо за цим УР-77 пустити пару ІМР (інженерних машин розгородження), прикривши їх відповідним чином, то вони просто своїми ковшами розсунуть ці споруди і дуже швидко розчистять прохід для танків та іншої бронетехніки", – додав російський терорист.

Ігор Гиркин / скріншот

Раніше повідомлялося, що приватна військова компанія Вагнера Євгена Пригожина, якого називають "кухарем Путіна", будує лінію інженерних укріплень у Луганській області. Вони складаються з чотирьох рядів цементних пірамід. Росіяни сподіваються, що вони не дадуть можливості танкам і бронемашинам ЗСУ пройти далі на схід до кордонів України. Також видно, що за протитанковими укріпленнями знаходиться велика траншея.

Військовий експерт Олег Жданов заявляв, що поблизу села Чонгар, розташованого в Генічеському районі на Херсонщині, російські військові змушують місцеве населення брати участь у зведенні фортифікаційного обладнання позицій, погрожуючи їм смертю.

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