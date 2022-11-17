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Малайзійський боїнг був збитий російською ракетою: суд Гааги засудив до довічного Гіркіна, Дубинського та Харченка

17 листопада 2022, 16:50

Тоді загинули 298 осіб — всі пасажири і екіпаж. Гаазький суд заочно засудив до довічного ув'язнення трьох осіб.

MH17
Малайзійський Боїнг на Донбасі був збитий російською ракетою / REUTERS / Maxim Zmeyev / File Photo

У Нідерландах закінчилося засідання, де оголосили заочний вирок чотирьом обвинуваченим у причетності до краху Боїнга рейсу MH17 над Донбасом у липні 2014 року.

Голландський суд, розглядав справу чотирьох підозрюваних у катастрофі літака, пише Reuters.

"Суд вважає, що MH17 був збитий ракетою "Бук" з сільськогосподарського поля під Первомайськом, в результаті чого загинули 283 пасажири і 15 членів екіпажу", - заявив головуючий суддя Хендрік Стенхейс.

В ударі по цивільному літаку звинувачуються Сергій Дубинський, Олег Пулатов, Леонід Харченко та Ігор Стрєлков-Гіркін.

Винні в катастрофі Боїнга над Донбасом
Винні в катастрофі Боїнга над Донбасом / скріншот

Суд в Гаазі вважає провину Стрєлкова-Гіркіна доведеною, Харченко і Дубінський вважаються співучасниками запуску ракети. Гаазький суд заочно засудив їх до довічного ув'язнення. Пулатов визнаний невинним.

Суд також визнав, що територію так званої "ДНР" на момент збиття літака контролювала Росія.

Крім того, згідно з висновками суду в Гаазі, ЗРК "Бук", з якого був збитий MH17, привезли з Росії в Україну, а потім вивезли назад.

Катастрофа малайзійського Боїнга

Нагадаємо, Боїнг - 777 був збитий 17 липня 2014 року в Донецькій області над територією, яку контролювали бойовики "ДНР", загинули всі люди, які були на борту, – 298 осіб (громадяни 10 країн).

Пізніше було встановлено, що літак збитий зенітно-ракетним комплексом Бук. Міжнародна слідча група оголосила, що Бук належав російській армії.

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Автор: Сергій Кущ
Боїнг MH17 Гаазький суд новини України
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