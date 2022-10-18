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Гіркіна перекинули на окуповану територію України: у розвідці розкрили деталі

18 жовтня 2022, 16:58

У ГУР вже надійшло кілька реальних пропозицій з приводу передачі Ігоря Гіркіна в полон ЗСУ.

Ігор Гіркін та його дружина Мирослава Регінська
Ігор Гіркін вирушив на війну в Україну / Фото Вконтакте

Колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Гіркин (Стрєлков), який поповнив ряди окупантів, вже перебуває на окупованій РФ території України.

Про це керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів в інтерв'ю Оbozrevatel.

"Нам відоме одне з його місцезнаходжень. Він вже прибув на територію окупованої України", - зазначив співрозмовник.

За його словами, в ГУР вже надійшло "кілька абсолютно реальних пропозицій" з приводу передачі Гіркіна в полон ЗСУ за грошову винагороду.

Глава ГУР підкреслив, що 100 тисяч доларів - невисока ціна за такого цінного бранця. Адже Гіркін є "важливим носієм інформації" і являє собою важливу особу для міжнародного кримінального судочинства. "Це, як кажуть, клієнт Гааги", - зазначив Буданов.

Буданов нагадав, що ГУР пропонує 100 тисяч доларів за передачу Гіркіна в український полон. Відповідну інформацію слід передавати за номером 093-117-58-09.

Раніше повідомлялося, що Гіркін не виходить на зв'язок з 10 жовтня. Російські пропагандисти стверджують, що він нібито пішов воювати "в один з добровольчих батальйонів".

Нагадаємо, Гіркін заявив про те, що причина військових невдач РФ полягає в профнепридатності частини російських воєначальників.

"Найважливіше. Бійка за владу вийшла на поверхню. Кадиров (за підтримки Пригожина) атакував генерала Лапіна за здачу Лиману (хоча вина останнього, цілком ймовірно, лише в тому, що він не ладнає з самим Кадировим, так як Лапін За оборону Лиману спочатку не відповідав — його частини були спрямовані на допомогу з іншої ділянки фронту і до того ж спрямовані занадто пізно)", - скаржиться російський терорист.

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ГУР Ігор Гиркин війна Росії та України Кирило Буданов
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